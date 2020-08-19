Лидер в той или иной сфере общественной жизни - человек известный и информированный - под перекрестным огнем вопросов журналистов
Другие материалы
-
19 августа 2020
Лицом к событию. Зачем мне Меркель? У меня есть Путин!
-
-
17 августа 2020
Лицом к событию. Агония "последнего диктатора Европы"?
-
14 августа 2020
Лицом к событию. Поможет ли Путин Лукашенко "человечками"?
-
13 августа 2020
Лицом к событию. Беларусь зовут на стачку
-
12 августа 2020
Лицом к событию. Беларусь: граждане против узурпатора