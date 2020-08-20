Кто хочет убрать Алексея Навального?

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице скорой медицинской помощи №1 Омска. Утром в четверг Навальный вылетел в Москву из Томска, где он встречался со своим региональным штабом. Вскоре политику стало плохо, начались боли, он терял сознание, самолет срочно, посадили в Омске, вызвали "Скорую".

Есть серьезные подозрения на токсическое отравление. Перед отлетом Алексей Навальный выпил чая в кафе в аэропорту. Зам главврача омской БСМП №1 Анатолия Калиниченко ответил на вопрос о причину случившегося : "Отравление рассматривается как одна из причин ухудшения состояния..."

Речь идет о том, чтобы вывезти Навального за границу на лечение. К нему долго не пускали прилетевших из Москвы супругу Юлию и его врача.

Интернет-тролли тупо вбрасывают свои темы: "Путину это не выгодно", "оппозиции нужна сакаральная жертва", - и тому подобные штампы. В ответ оппозиционеры указывают на масштаб беспокойства, который породили в Кремле события в Беларуси, на желание убирать с политического поля ярких лидеров в преддверие выборов.

Можно вспомнить и целый список отравленных критиков путинизма или опасных свидетелей: Александр Литвиненко, Роман Цепов, Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Владимир Кара-Мурза, Петр Верзилов...

Кстати, Путин давно появляется на публичных мероприятиях со своей чашкой-термосом...

Коллеги Навального закономерно требуют возбуждения уголовного дела по 277 статье УК РФ: "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Покушение на жизни лидера российской оппозиции в разгар белорусского кризиса, протестов в Хабаровске и Башкирии обсуждаем с политиком Дмитрием Гудковым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 августа в 19:05