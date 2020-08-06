FT: Кремль начал кампанию против Фургала еще в 2018 году

Администрация президента еще в 2018 году начала кампанию против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет Financial Times. Источники издания утверждают, что перед чиновниками Кремля поставили задау — снизить рейтинг губернатора до 46%. Когда это не получилось сделать, Фургал был арестован.

Перед выборами губернатора в регионе в 2018 году Владимиру Путину доложили, что беспокоиться не о чем: хотя около половины жителей края недовольны положением дел в экономике и социальной сфере, они не видят реальных альтернатив губернатору (Вячеслав Шпорт из "Единой России"). Однако Фургал, несмотря на прогнозы, победил на губернаторских выборах с большим перевесом (69,6% голосов). С этого момента перед администрацией президента стояла задача сделать оппозиционного кандидата менее популярным и даже подорвать его легитимность.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, Кремль давал четкое распоряжение чиновникам снизить рейтинг популярности Фургала в регионе до 46,1%, одновременно увеличивая рейтинг Путина до 48,6%. Согласно методичке для государственных СМИ, местные журналисты должны были сообщать о любом положительном событии региона, указывая на то, что жизнь региона улучшается "благодаря решениям и действиям президента".

Сейчас Кремль озадачен ситуацией, поскольку не ожидал подобного масштаба протестов, пишет FT. Еще одной проблемой стало то, что Москва больше не может использовать привычные пропагандистские объяснения уличным акциям и обвинять в них иностранных игроков.