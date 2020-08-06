Twitter начал помечать аккаунты чиновников и государственных СМИ

Корпорация Twitter в четверг объявила о том, что в одноимённой социальной сети будет помечать аккаунты, которые ведут высокопоставленные чиновники, государственные органы, а также аккаунты государственных или связанных с государством СМИ, их главные редакторы и ключевые представители.

Как говорится в сообщении корпорации, это сделано для большей прозрачности и облегчения коммуникации между пользователями твиттера и представителями государства.

На данный момент помечаются аккаунты, относящиеся только к 5 странам - постоянным членам Совета Безопасности ООН, в том числе и России.

Личные аккаунты глав государств (в том числе Дональд Трамп) пометок не получили, но, например, официальные аккаунты Белого дома или британского премьера их имеют.

Государственными или связанными с государством СМИ считаются такие СМИ, в которых государство осуществляет прямой редакционный контроль. Если редакции СМИ, пусть даже финансируемых из государственных средств, работают независимо, они пометки не получают. Отметки получили, в частности, аккаунты RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, РИА Новости, ТАСС, китайского агентства "Синьхуа", англоязычный аккаунт "Женьминь жибао".

Ранее похожую политику ввёла корпорация Facebook.