Суд центрального района Минска приговорил к 10 суткам ареста звукооператора Кирилла Галанова, включившего накануне песню группы "КИНО" "Хочу перемен!" на официальном мероприятии в Минске. Трансляцию заседания вела "Медиазона".

Галанов обвинён в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям должностного лица. Сейчас идёт суд над вторым работавшим на мероприятии звукооператором — Владиславом Соколовским.

Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 апреля включили песню Виктора Цоя после того, как на мероприятие, организованное властями, пришли сторонники соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской. У неё должен был пройти митинг неподалёку, но он был отменён из-за противодействия властей.

На суде Галанов заявил, что мероприятие было организовано, чтобы сорвать митинг Тихановской, и его с Соколовским убеждения не позволяли им в этом участвовать. Они просили взять выходной, но им в этом отказали. Он заявил, что признаёт свою вину в хулигантсве в контексте того, что хулиганством было всё мероприятие. Его защита намерена обжаловать решение суда.