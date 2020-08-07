Народы Севера попросили Маска не покупать продукцию "Норникеля"

Представители коренных народов российского Севера, Сибири и Дальнего Востока написали открытое письмо основателю компании SpaceX Илону Маску. Они попросили отказаться от продукции российской компании "Норникель" до полной экспертизы экологического ущерба от её деятельности на полуострове Таймыр и в Мурманской области. Письмо опубликовано на сайте лидеров организаций народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "Абориген-Форум".

К Маску решили обратиться после того, как представители коренных народов узнали о просьбе производить больше никеля для компании Tesla. В письме говорится, что "Норникель" - один из мировых лидеров по загрязнению окружающей среды, чья деятельность тем опаснее, что она осуществляется в Арктическом регионе, где окружающая среда особенно уязвима и в случае загрязнения может восстанавливаться десятилетиями."

Представители коренных народов просят Маска не покупать продукцию "Ноникеля", пока российская компания не компенсирует уже нанесенный ущерб экологии страны и не предоставит план рекультивации территорий. Одно из требований - пересмотреть политику компании в отношении коренных народов.

29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании". Позже оно попало в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда в озеро Пясино. 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина был объявлен режим ЧС федерального характера. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров, объём разлившегося топлива более 21 тысячи кубометров. Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.