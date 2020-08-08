Разведка США: Россия, Китай и Иран вмешиваются в избирательный процесс

Китай, Россия и Иран пытаются оказать влияние на американских избирателей незадолго до президентских выборов в США. Россия пытается подорвать позиции Джо Байдена, в то время, как Китай и Иран пытаются помешать избранию президентом Дональда Трампа. С таким предупреждением выступил в пятницу глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Ивэйнина.

"Мы пришли к выводу, что Китай хотел бы, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не победил на выборах... Мы пришли к выводу, что Россия прибегает к разнообразным способам, чтобы главным образом очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого она воспринимает как антироссийский истэблишмент", - говорится в заявлении Ивэйнины. Он предупредил о том, что иностранные государства будут продолжать скрытые и явные попытки воздействия на американских избирателей, подогревать разногласия, подрывать веру американцев в демократический процесс.

Отвечая на вопрос репортера доверяет ли он выводам американской разведки, президент Трамп согласился: "Это может быть... Но последнее, чего хочет Россия, - Дональда Трампа в Белом доме". Представитель Совета по вопросам национальной безопасности предупредил, что США не допустят иностранного вмешательства в американский избирательный процесс и дадут ответ тем, кто атакует американские демократические институты.