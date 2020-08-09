Жители Восточного административного округа (ВАО) Москвы опубликовали в соцсетях фотографии и видео результатов понижения уровня газонов. В ходе этих работ повреждены корни деревьев, муниципальные депутаты обратились в прокуратуру.

По подсчетам Радио Свобода, на понижение газонов потрачено только в ВАО в этом году более 14 миллионов рублей. Эксперты-почвоведы с осторожностью относятся к этому виду благоустройства.

Ниже бордюра

Впервые понижение уровня газонов в Москве было массово проведено в 2012 году, с тех пор подобные работы периодически делаются в разных районах столицы. Понижают их потому, что если газоны выше уровня бордюров, земля, пыль и грязь оказываются на асфальте. Уже восемь лет назад эта деятельность вызывала вопросы у москвичей.



– Бордюры и так постоянно меняют, почему их нельзя делать выше уровня газонов, а надо убирать землю? – задается вопросом Надежда Загордан, муниципальный депутат из Северного Измайлово.



Городские власти обосновывают замену земли тем, что в столице не лучшая экология, и именно верхний слой почвы подвергается вредным воздействиям. В ВАО в этом году работы по понижению уровня газонов начались в середине лета.

Жители опубликовали видео и фотографии из разных районов востока Москвы:



"Газоны. потом бордюры. потом асфальт. И так по кругу".



"Одно делают (снимают землю с газонов возле дороги и засыпают чернозем), второе калечут".



"По Напольному проезду опять меняют грунт. Всю зеленую траву сняли и куда-то увезли. Зачем это надо делать? В прошлом году же меняли! Грохот, шум, грязь".



"У нас вдоль проспекта Будённого сдирают весь газон тракторами, при этом рвут и уничтожают все корни взрослых деревьев. Кто знает куда отправить жалобу? должен же быть регламент таких работ".



"Сейчас около ОМВД «Новогиреево» снимают газон. При этом портят деревья. По виду, работали по дереву лопатой".

"Бывший разделительный газон на Первой Владимирской. Что творят? А что хотят"...



Такого же плана фотографии из Северного Измайлово Радио Свобода предоставила Надежда Загордан. Во многих районах ВАО при перекладке газонов повреждены корни деревьев, измайловские муниципальные депутаты обратились в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры Москвы Радио Свобода ответили, что не могут дать оперативный комментарий по этой ситуации.

Нерегламентированные работы

На сайте "Госзакупок" есть 16 контрактов на работы по понижению уровня газонов на востоке Москвы в 2020 году. На них местные власти потратили 14,539,172 рубля. Но это – только закупка семян, грунта и оборудования у частных компаний и предпринимателей. Сами работы проводят городские предприятия "Жилищник" и "Автомобильные дороги", и оплачиваются они отдельно.



– Ни в одном регламенте процедура понижения уровня газонов не описана. Описания, что за грунт нужно купить, [часто] нет. Если посмотреть [в контрактах] места поставки, часто пишут "город Москва", то есть проконтролировать, что и куда завезли, невозможно. В одном из районов в рамках закупки для понижения уровня газонов приобретены тысяча с чем-то метел. Параметры метел неизвестны, – рассказывает Загордан.



Муниципальный депутат разослала запросы о том, каким образом проводится понижение уровня газонов. Ответ пока получила только от "Автомобильных дорог".

В ответе говорится, что, в результате понижения уровня газонов, они должны быть на 1-2 сантиметра ниже уровня бордюров, почва должна срезаться так, чтобы не затрагивать корни деревьев, а выполнять понижение газонов должны рабочие, прошедшие специальное обучение.



В пресс-центре префектуры ВАО Радио Свобода рассказали, что знают о поврежденных корнях деревьев. Выполнявшие эти работы наказаны – от выговоров до увольнений. Работы по понижению газонов проводились на улицах, где после частых дождей в мае и июне земля с газонов попадала на тротуары и дороги.

Исправлять экологию

Сотрудники Факультета почвоведения МГУ высказывают неоднозначное отношение к работам по замене газонов в Москве.



– Отчасти эта процедура оправдана. Раньше почва в городе была очень загрязнена тяжелыми металлами, противогололедными смесями. Теперь [загрязненный] снег [из города] увозится, и они в почву не попадают. Изменилась ситуация с топливом – Россия перешла на евростандарты. Смена верхнего слоя рулонными загонами тоже способствует тому, чтобы почва не загрязнялась. Но есть и минусы. В почве формируется специфический комплекс биоты, определяющий её плодородие, происходят разнообразные процессы. Убирая верхний слой почвы, мы нарушаем эти процессы. Процедуры [смены верхнего слоя почвы в мегаполисе] должны проводиться не чаще и не намного дольше определенных сроков – раз в год, в два-три. Я больше сторонник естественных газонов, но использование рулонных газонов, особенно вдоль автотрасс, обосновано, – говорит почвовед Анна Иванова.



– Надо устранять причины плохой экологии. Прежде всего, решать транспортные проблемы. Проблемы сложные, что-то делается, и это хорошо и правильно. Хочется больше зелени, больше парков и скверов. Все живое страдает от загрязнения воздуха, разводятся паразиты и патогены. Посмотрите, что происходит с деревьями – липами, каштанами, кленами. Можно бесконечно перевозить почву, нарушая покров в местах отбора, вырубать больные деревья и сажать новые – все это сизифов труд и потемкинские деревни, так как причины деградации остаются. Да, локально это можно применять, но масштабно не имеет смысла – если оставить в стороне финансовые обороты. Не надо масштабировать лишь один из подходов. Почва – живое тело, и оно страдает от плохой экологии. Также я постоянно наблюдаю, как новые проросшие газоны перепахиваются строительными работами, снова засеиваются и вновь нарушаются. Нет никакой согласованности в деятельности разных ведомств, общего планирования в благоустройстве. В целом город меняется в лучшую сторону, но все происходит какими-то затратными титаническими усилиями, – считает её коллега Елена Воробьева.

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