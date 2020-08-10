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Блогер Алексей Романов покинул Хабаровск под давлением полиции

Блогер Алексей Романов

Блогер Алексей Романов уехал из Хабаровска под давлением полиции. Ранее он освещал митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, после чего был арестован на 7 суток. Об отъезде активиста сообщило издание DVhab.ru.

По словам Романова, он покинул Хабаровский край из-за внешних обстоятельств, хотя митинги не закончились. Перед тем как выпустить его из изолятора, полицейские достаточно подробно и под видеозапись на телефоне объяснили ему , чем будет грозить повторное участие в несанкционированных митингах. "Это штраф до 300 тысяч рублей или 30 суток ареста. А самое страшное – остается всего одно повторное нарушение до возбуждения уголовного дела. Поэтому ставки были слишком высоки", – рассказал Романов.

Полиция задержала блогера в конце июля. Он участвовал в акциях с первого дня протестов и выкладывал на свой канал в ютьюбе видео с митингов в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Позже суд арестовал его на семь дней, признав виновным в организации митинга.

Романов ранее жил в Хабаровске и работал на одном из местных телевизионных каналов, позже стал гражданским активистом и переехал в Грузию.

  • Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году на губернаторских выборах Фургал победил действующего главу, представителя "Единой России".
  • После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах с 11 июля каждый день проходят массовые митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". С 22 июля после назначения нового врио главы края Михаила Дегтярёва митингующие потребовали отставки президента России Владимира Путина.

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