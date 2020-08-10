Московский суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировой судья судебного участка в Таганском районе Москвы вынес постановление об административном штрафе в отношении Google LLC, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда. Компания признана виновной в правонарушении по статье "повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России". Наказание – штраф в размере 1,5 млн рублей.

В сентябре 2019 года Google заплатила 700 тысяч рублей за отказ фильтровать ссылки на запрещенные в России ресурсы. В Роскомнадзоре тогда заявили, что в поиске сохранилось более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации.

Административное дело по аналогичному обвинению в отношении Google заводили и в ноябре 2018 года. Компании был выписан штраф в размере 500 тысяч рублей, который был оплачен через три месяца. Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, вступил в силу 26 сентября 2018 года.