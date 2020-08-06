YouTube удалил за дезинформацию 78 каналов, связанных с Россией

Google сообщил, что за второй квартал 2020 года в рамках кампании по борьбе с дезинформацией удалил 78 YouTube-каналов и три блога, связанных с Россией. Они публиковали видео на русском и английском языках, посвященные российской и сирийской политике, борьбе с пандемией COVID-19 в США, а также ЕС, Литве, Украине и США.

Также были удалены около 2,5 тысяч YouTube-каналов, связанных с Китаем. Как отмечается в отчете, контент этих каналов был в основном неполитическим, но иногда публиковались видео политического содержания. Например, о борьбе с пандемией COVID-19 в США или о массовых протестах после гибели Джорджа Флойда.

Кроме того, было удалено 19 YouTube-каналов, связанных с Ираном. Удаление всех этих каналов стало частью запущенного Google "расследования в отношении скоординированных операций по оказанию влияния", связанных с Китаем, Россией и Ираном. В Google отмечают, что часть этих данных была получена от исследовательской компании Graphika и они сходны с теми, которые сама компания опубликовала в исследовании о кампаниях дезинформации.

Ранее YouTube удалил канал российского интернет-телеканала “Царьград ТВ” без возможности восстановления, сообщается на сайте канала. В сервисе это объяснили тем, что канал нарушает экспортное законодательство. Речь может идти о соблюдении санкционного режима. Владелец телеканала, российский бизнесмен Константин Малофеев, находится в списках международных санкций из-за своего участия в аннексии Крыма и спонсирования боевых действий на востоке Украины.