Суд отправил под домашний арест полицейских, подбросивших наркотики

На троих сотрудников московского отдела полиции по району Арбат завели уголовные дела о превышении должностных полномочий с применением насилия и мошенничестве. Об этом сообщается на сайте московского управления Следственного комитета. Суд отправил их под домашний арест.

По версии следствия, ночью в конце июня силовики остановили автомобиль и во время досмотра подкинули в рюкзак одного из находившихся в машине наркотики, отмечает "Медиазона". Полицейские остановили автомобиль марки Mercedes. В машине находились трое пассажиров и водитель. Когда один из пассажиров начал "высказывать несогласие", полицейские избили его, утверждает соледствие. Затем сотрудники полиции потребовали от пассажира 300 тысяч рублей, в обмен пообещав не заводить на него уголовное дело.

Полицейские доехали до банкомата и получили от пострадавшего деньги. Впоследствии он подал заявление в СК, и полицейских задержали. Они признали свою вину.