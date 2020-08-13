Вера против знамения. Арье Готсданкер – о психологии бунта

В Белоруссии начинается классическое противостояние по схеме "повстанцы против режима". Развитие событий пошло не по мирному сценарию, значит, в стране произойдёт заметная общественная поляризация. Одни граждане станут всё более активно поддерживать протестующих, другие будут крепче держаться за сложившуюся иерархию, при этом действия обеих сторон будут радикализовываться, события могут развиваться по спирали. К чему это приведёт? Однозначно – к сильному общественному расколу, но войдут ли августовские белорусские события в историю как неудачный бунт или окажутся победоносной революцией?

Тех, кто вышел в минувшее воскресенье вечером на площади Минска и других городов страны, можно сравнить с солдатами армии, осаждающей крепость: для успеха таких людей должно быть в разы больше, чем защитников крепости (режима) – "охранителей". Лучшая тактика для протестующих – это осада. Есть ли для такой осады силы и время, насколько широк протест – это я измерить не могу, а гадать не моя профессия. Людям свойственно принимать решения и делать выводы и прогнозы на основе имеющегося у них опыта, сложившейся "картины мира" и фактов, которые они получают путём "наложения" на свою картину мира. Чем крепче вера у человека, тем тяжелее его переубедить, чем устойчивее его убеждения в том, что ничего вокруг нельзя изменить, – тем сложнее ему поменять своё мнение.

Получается, что в Белоруссии для многих сейчас (от милиционеров-омоновцев до нейтрально настроенных граждан) основным определяющим в формировании своего мнения, прогнозов и собственно действий фактором окажутся не столько происходящие драматические события, сколько собственный жизненный опыт. Единственное, что заставляет человека менять свое мнение, – событие, выходящее за рамки предполагаемого им, этим человеком, развития ситуации. При этом такое "знамение" должно прямо-таки на 1000% казаться ему правдоподобным, не фейком, так как изначально человек попробует отбросить неожиданный факт, убедить самого себя в том, что случившееся является обманом.

Если и случится решающее событие, которое могло бы перевернуть ситуацию и сделать "осаду крепости" успешной, – то оно будет, скорее всего, случайностью

Когда мы сталкиваемся с таким вот очень серьёзным "сюрпризом", тогда и вынуждены выбирать "меньшее из зол". Новое "знамение" мы не можем инкорпорировать в свой предыдущий опыт, поэтому вынуждены отказываться от накопленного опыта, посчитать его в данной ситуации нерелевантным и попробовать опереться в своих оценках и суждениях на новые данные. Если такое событие в Белоруссии произойдет, то оно и станет тем знаковым фактором, после которого начнется раскол элит, деполяризация общества и "перемагничивание" силовиков. Уличный протест, сопровождаемый всеобщей забастовкой, – да, может оказаться таким знамением, но имеют решающее значение такие аспекты, как продолжительность выступлений и их массовость. Публичное выступление Александра Лукашенко в стиле "я устал, я ухожу" или отставка действующего президента "по состоянию здоровья" – тоже могут оказаться таким событием. Внезапное возвращение Светланы Тихановской из Литвы и появление в Минске в студии центрального телевидения, где она заявит о своих правах на президентство и даст приказ о прекращении разгона протестующих – да. Но всё это мои фантазии, вероятность таких вариантов развития событий, мягко говоря, достаточно мала для того. Если и случится решающее событие, которое могло бы перевернуть ситуацию и сделать "осаду крепости" успешной, – то оно будет, скорее всего, случайностью, а не результатом чьих-то преднамеренных действий.

Арье Готсданкер – организационный психолог

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