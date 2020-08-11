В Минске пропал соавтор расследования о близких к Лукашенко женщинах

Журналист белорусского оппозиционного СМИ “Белсат” Станислав Ивашкевич пропал в Минске, сообщила в фейсбуке его мать. На прошлой неделе он стал соавтором расследования о женщинах, связанных с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, вышедшего на “Белсате” и в российском издании “Проект”.

В последний раз Стас связывался с коллегами 9 августа в полдесятого вечера, пишет в телеграм-канале редакция “Проекта”. Он сказал, что его задержали сотрудники милиции и везут в изолятор. Однако с тех пор больше о его судьбе ничего не известно: адвоката не пустили в изолятор и не дали никакой информации о том, где находится журналист.

Ивашкевича и других журналистов уже задерживали во время подготовки материала о Лукашенко. Редакция опасается, что то задержание могло оказаться отягчающим обстоятельством для журналиста. Уже после выхода материала редакция замечала наружное наблюдение за авторами, работавшими с Ивашкевичем, говорится в сообщении.

После протестов в Белоруссии на связь перестали выходить несколько журналистов иностранных СМИ. До сих пор неизвестна судьба специального корреспондента базирующейся в Латвии “Медузы” Максима Солопова. Минувшей ночью был задержан главный редактор белорусского издания "Наша нива" Егор Мартинович. Он успел отправить коллегам сигнал SOS. После этого связь с ним пропала.