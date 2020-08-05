Ефремов отказался признать вину в ДТП со смертельным исходом

Актёр Михаил Ефремов, которого обвиняют ДТП со смертельным исходом, в среду на заседании Пресненского суда Москвы отказался признать вину. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я ничего не помню. Нет, не признаю," - заявил Ефремов. Его адвокаты считают, что признавать вину преждевременно. Прокурор заявила, что Евремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч и потерял управление над автомобилем. Ранее актёру продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

ДТП с участием актёра Михаила Ефремова произошло 8 июня. По версии следствия, находясь за рулём в состоянии опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм. В конце июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ефремова. Его будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье – 5 лет лишения свободы.