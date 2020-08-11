Штаб Тихановской призвал власти Белоруссии "передать власть народу"

Штаб кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской призвал власти страны “передать власть народу”. Обращение появилось в телеграм-канале штаба “Пул первой”.

“Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений”, – говорится в тексте обращения.

Тихановская участвовала в прошедших в воскресенье выборах президента Белоруссии. Согласно данным государственной центральной комиссии по выборам, она заняла в ходе голосования второе место, набрав около 10 процентов голосов. Заявляется о победе на голосовании действующего президента Александра Лукашенко с результатом больше 80 процентов.

Оппозиция не признаёт итоги. В Минске прошли две акции протеста, задержаны тысячи человек. Тихановская накануне обжаловала результаты в ЦИК. После этого она покинула страну. Предположительно в здании ЦИК с её участием было записано видеообращение, в котором призвала своих сторонников не выходить на уличные акции протеста.

Представитель избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам и арестованного кандидата в президенты Беларуси, соратница Тихановской Мария Колесникова рассказала во вторник на пресс-конференции в Минске, что в здании ЦИК Тихановская три часа была наедине с “двумя высокопоставленными представителями силовых структур”, на видео она выглядит напуганной.

Мария Колесникова отметила, что понимает выбор Тихановской, поскольку знает, какое давление на нее оказывалось. "Светлана, ты герой", – добавила Колесникова.

Президент Литвы Гитанас Науседа также высказал мнение, что видео Тихановской было записано под давлением. "Это ещё одно доказательство того, какие методы используются, чтобы сломить человека и дух нации" - цитирует президента Литвы Белорусская служба Радио Свобода.

В Минске и других городах Белоруссии продолжаются протесты. Оппозиция призывает к национальной забастовке.