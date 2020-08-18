Льготная коррупция. Григорий Машанов – о целевом наборе в вузы

В свое время единый государственный экзамен вводился как способ дать равный доступ в вузы для абитуриентов со всей страны, в том числе побороть коррупцию и территориальное неравенство. Считаю, что во многом ЕГЭ эту задачу выполнил. Я знал человека, пусть его зовут, скажем, Альберт. Родители Альберта за взятку купили ему диплом вузовской олимпиады, чтобы тот смог поступить в университет без экзаменов, но в тот год ввели подтверждение вузовских олимпиад минимальными баллами на госэкзаменах. И вот ЕГЭ купить его родители не смогли, так что пришлось Альберту поступать не через олимпиаду. Но и платить за обучение, кажется, не пришлось, Альберт вроде как смог получить целевое направление на обучение.

Целевой набор – это перенесенный в рыночную экономику институт распределения выпускников вузов в советское время. Суть его проста: абитуриент заключает договор с госорганом или учреждением о том, что он отправляется учиться в вуз (определённый или на выбор), а затем возвращается и отрабатывает минимум три года на заказчика обучения. Самое главное, что поступление проходит в рамках отдельной квоты, вне общего конкурса. На некоторых медицинских специальностях 100% мест распределяются только среди целевиков.

По Конституции каждый имеет право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование, дети чиновников и политиков этот конкурс могут обойти

Мы в "Трансперенси Интернешнл" совместно со студенческим изданием DOXA, "Важными историями" и "Новой газетой" выяснили, что десятки и сотни детей чиновников и близких к власти политиков поступают в МГУ, ВШЭ, МГИМО, СПбГУ и другие лучшие вузы страны по целевому набору. Это экономит деньги их семей: по общему конкурсу проходной балл может составлять 300 из 300, а целевики поступают с куда меньшими результатами. При этом отбор на целевое обучение непрозрачный: неизвестно, кого и как должны отбирать, не предусмотрено никаких конкурсов, критериев поступления и так далее. Лишь немногие органы власти вроде прокуратуры публикуют объявления о целевом наборе, но и там невозможно со стороны проследить за честностью и объективностью набора.

Выходит, что хотя по Конституции каждый имеет право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование, дети чиновников и политиков этот конкурс могут обойти и поступить, скажем, на бюджетное отделение в МГУ лишь благодаря связям своих родителей. А уж отрабатывать те самые три года часто необязательно: мы обнаружили множество случаев, когда отучившиеся по целевому набору студенты не возвращались на отработку.

Нужен ли целевой набор – вопрос для специалистов в сфере высшего образования. Однозначно ясно, что в существующем виде его оставлять нельзя. Даже после реформы 2019 года ситуация фактически не изменилась, потому что не было ничего сделано для обеспечения прозрачности процедуры поступления в вузы. Должна была быть создана единая база целевых наборов, в которой органы власти публиковали бы объявления о конкурсном отборе. Там же должны публиковаться списки подавших заявки на целевой набор, чёткие и понятные критерии для определения победителей, а также информация о работе конкурсных комиссий и результатах отбора. Отбор кандидатов на целевой набор должен быть не менее прозрачным, чем набор в вузы сейчас. Только тогда возможно будет победить коррупцию в этой сфере.

Григорий Машанов – юрист некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

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