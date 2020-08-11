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ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями

Акция протеста в Минске

Европейский Союз может ввести санкции против представителей белорусских властей, ответственных за насилие против участников акций протеста, необоснованные аресты и фальсификацию итогов выборов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

В заявлении подчёркивается, что президентские выборы, прошедшие в Белоруссии 9 августа и завершившиеся по официальным данным победой действующего главы государства Александра Лукашенко, не были ни честными, ни свободными и не соответствовали стандартам, которые должны соблюдать страны-члены ОБСЕ. Кроме того, власти Белоруссии непропорционально применяют насилие к участникам акций протеста, что привело к гибели по меньшей мере одного демонстранта при большом числе пострадавших.

ЕС призвал власти Белоруссии немедленно и без условий освободить всех задержанных.

В заявлении отмечается, что с 2015 года отношения между ЕС и Минском улучшались, однако теперь они вновь могут ухудшиться в связи с масштабными нарушениями прав человека и пренебрежением правом со стороны белорусских властей.

В заявлении также содержится призыв к властям начать диалог с обществом с целью избежать эскалации насилия.

С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника - Польши, Литвы и Украины. В нём содержится призыв к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране "даже без попытки объективно разобраться и реально оценить" её. В заявлении МИД говорится, что в Минске "готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа".

ЦИК Белоруссии объявил, что по предварительным данным победу на выборах одерживает Лукашенко. Сообщения об этом вызвали массовые протесты в городах страны. Их участники считают результаты выборов сфальсифицированными. Власти Белоруссии подавляют протесты, задержаны тысячи людей.

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