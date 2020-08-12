В России зафиксировано рекордное падение прибыли бизнеса за 16 лет

Совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) в марте—мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67 процентов и составила один триллион 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт аналитической службы FinExpertiza.

По данным экспертов, падение прибыли в результате пандемии COVID-19 стало самым сильным за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. Ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28 процентов.

Согласно отчёту FinExpertiza, чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России, самое сильное падение наблюдается в Ингушетии – минус 3260 процентов (полтора миллиарда рублей), в Чечне – минус 984 процента (3 млрд рублей) и в Ненецком автономном округе – минус 324 процента (7,7 млрд рублей).

Лидером по объему потерь оказалась Москва - 85 млрд рублей.

В исследовании отмечается, что нарастить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль либо снизилась, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток более чем в 45 миллиардов рублей. Самые сильные убытки зафиксированы у компаний в сфере оптовой торговли природным газом – 231 миллиард рублей

В 27 из 85 регионов России бизнес весной 2020 года увеличил прибыль. Наибольший рост, сразу на 574 процента , или почти в семь раз, показала Республика Алтай. Эксперты связывают это с наплывом туристов из-за закрытия границ России в условиях пандемии.

По данным Росстата, валовой внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале 2020 года упал в годовом исчислении на восемь с половиной процентов. Однако в этой оценке нет данных о малом бизнесе, появление которых может заметно ухудшить динамику ВВП во втором квартале.

Доля предпринимательских доходов в структуре заработка россиян во втором квартале 2020 года упала почти вдвое и составила 3,5 процента, или 512 млрд рублей, следует из данных Росстата. Это самый низкий показатель как минимум с 2000 года.

Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.



