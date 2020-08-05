Что в Россию принесет "вторая волна"?

Как мировой кризис из-за пандемии влияет на экономику России, на власти и на политическое поведение жителей? Хватит ли у Кремля ресурсов, чтобы поддерживать уровень жизни на приемлемом для населения уровне? Могут ли протесты на Дальнем Востоке и в Беларуси стать примером для граждан?

Обсуждают экономист Сергей Алексашенко (Вашингтон) и независимый исследователь Татьяна Ворожейкина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Видеоверсия программы

Михаил Соколов: Сегодня мы поговорим о том, как мировой кризис из-за пандемии влияет на экономику России, на власть Владимира Путина и на политическое поведение граждан России. Из Вашингтона на связи с Москвой будет экономист Сергей Алексашенко, в студии у нас независимый исследователь Татьяна Ворожейкина.

Какое у вас сейчас ощущение в начале августа, обычно рокового августа, после такого политического коллапса и социально-экономического? Оживляется ли жизнь в России?

Татьяна Ворожейкина: Если смотреть на Хабаровск, то, несомненно, оживляется. Если смотреть на Москву, то пытается оживиться, но здесь это впрямую давят. То, что происходит, конечно, совершенно возмутительно, мягко говоря, когда уже одиночные пикеты становятся неразрешенными, незаконными, когда фактически репрессии начинают касаться практически всех, кто выходит на одиночные пикеты, дикие штрафы.

Я не знаю, может ли это быть оживлением политической жизни, но явно мы сталкиваемся с очевидно нарастающей волной репрессий с одной стороны, а с другой стороны, с очевидным противостоянием людей и не только в Хабаровске. Потому что, несмотря ни на что, в Москве люди пытаются выходить на демонстрации солидарности с Хабаровском, хотя это не очень многочисленно. Когда из 24 человек задерживают 11 или потом 14 – это достаточная демонстрация упорства.

Михаил Соколов: Не только в Москве, в Петербурге тоже протесты.

Татьяна Ворожейкина: И в Петербурге, и в других городах. Во всяком случае, люди пытаются сопротивляться, и это отрадно.

Михаил Соколов: Мне кажется, что важно еще то, что раздражение у многих вызывает социально-экономическая ситуация. Сергей Владимирович, начался ли в России какой-то восстановительный, как говорят, рост? Что нам говорит статистика на сегодняшний момент?

Сергей Алексашенко: Хорошая новость состоит в том, что восстановительный рост действительно начался. Его, конечно, трудно называть восстановительным, потому что в отличие от стандартного экономического кризиса коронакризис выглядел достаточно специфически. По приказу властей не только в России, но и во многих других странах мира экономическая активность была заморожена, резко ограничена и привела к сильному, резкому, крутому падению, практически единомоментному.

Посмотрите на Америку, которая упала со скоростью 32% годовых, посмотрите на Европу, которая упала на 14%. На этом фоне падение российской экономики на 12% в годовом выражении выглядит достаточно понятным и приемлемым, если добавить к этому то, что Россия столкнулась не только с коронакризисом, но и еще и с резким падением цен на нефть, резким снижением объемов добычи нефти. Поэтому после такого падения на финансовых рынках всегда происходит отскок. Как шутят инвестбанкиры, если ты бросишь дохлую кошку вниз с 33-го этажа, то она все равно отскочит хотя бы до пятого. Поэтому, конечно, отскок какой-то случается. Статистика, вышедшая за июнь, показала, что это наблюдается. В большей степени это наблюдается в промышленности, потому что там ограничения были изначально меньше, уже с июня месяца они практически стали сниматься повсеместно, даже в тех российских регионах, где эпидемия еще точно не взята под контроль.

Гораздо хуже обстоят дела в сфере услуг – это все, что связано с услугами для населения, рестораны, кинотеатры, туристический бизнес, авиационные перелеты и так далее, там падение, там тоже, конечно, произошел отскок, потому что и в России, и в других странах люди начали летать чуть больше, но, тем не менее, если по промышленности к концу июня спад составляет порядка 5%, то в сфере услуг он составляет около 20% по сравнению с прошлым годом. Да, на пике падения было 30, поэтому отскок до минус 20 – это уже хорошо.

Михаил Соколов: Когда говорится о сфере услуг и так далее – это, видимо, большие города. Значит, у нас есть возможность предположить, что недовольство будет сосредоточено в крупных городах. Или я ошибаюсь?

Татьяна Ворожейкина: Вы знаете, на самом деле опросы Левада-центра показывают традиционно, что самое большое недовольство по разным параметрам накапливалось раньше в мелких и средних городах. В городах, где одно производство, в городах, которые заброшены, и так далее.

Сегодня в Тверской области чуть ли не линчевали градоначальника, потому что женщину возили рожать аж в Тверь из этого небольшого города, и ребенок по дороге умер, не родившись. Потому что уже давно нигде нет не просто больниц, а фельдшерских пунктов. Поэтому традиционно опросы Левада-центра всегда показывали, что это мелкие и средние города. Я думаю, что теперь к ним присоединяются и крупные города.

Потому что, естественно, упал уровень доходов, как я понимаю, порядка 7% по сравнению с прошлым годом, крупные города просто слышнее, они больше возможности имеют высказаться, это более влиятельный электорат в политическом плане. Если мы посмотрим на тот же Хабаровский край, мы увидим, что там люди выходили, хотя и десятки человек, и до ста человек и в небольших городах.

Михаил Соколов: Давайте мы посмотрим на Хабаровский край, они продолжают демонстрировать и сегодня тоже.

Михаил Соколов: Как вы это понимаете?

Татьяна Ворожейкина: Я сразу хочу сказать, что я не регионалист, не специалист, я просто заинтересованный наблюдатель. Действительно крупные демонстрации, когда еще не посадили Алексея Романова, он очень хорошие вел репортажи, разговаривал с людьми, – мне было безумно интересно, что и как говорят люди. Вот эта, не побоюсь этого слова, феноменальная политическая зрелость, потому что главный лозунг – "Это наш выбор". То есть это требование политического представительства, к которому потом дополняется соответствующее экономическое недовольство, оно явно адресовано федеральному центру: наш лес продают в Китай, нашу рыбу увозят в Москву, у нас цены на рыбу, как в Москве, и так далее.

Михаил Соколов: И энерготарифы завышены, в Китай продают в пять раз дешевле, чем нам, электричество.

Татьяна Ворожейкина: Здесь есть экономическая мощная составляющая. Но тем не менее очевидно, что политическая оскорбленность, это требование политического представительства. И то, как самые разные люди, потому что можно видеть, что это люди разного образования, разного социального бэкграунда, из разных мест, они все говорят об одном: мы хотим сами решать, кто будет нами управлять. Давайте его сюда, пусть будет открытый суд, мы посмотрим. Мне кажется, что это очень важный сдвиг, он похож на то, что было в Москве в прошлом году, это было то же самое требование представительства: допустите наших представителей в Мосгордуму.

Еще один, как мне кажется, важный момент – это упорство людей. Потому что как латиноамериканист я знаю, страна есть такая Венесуэла, там люди каждые два года выходят, ходят-ходят и ничего не добиваются, но шумят сильно, не дай бог, конечно, там еще в них стреляют. Здесь совершенно идеальный порядок, здесь за этот месяц уже практически прошедший ни одной разбитой витрины. Если внимательно смотреть, видно, как люди самоорганизуются. Там есть водоносы, есть парень, который в жару дикую разносил воду и предлагал ее людям.

Еще один очень важный момент, мне кажется, в Хабаровске – это и плюс, и минус – это отсутствие организаторов, самоорганизация, не за что ухватить. Это как в Шиесе в прошлом году, они прямо говорили: нас нельзя арестовать, потому что у нас нет начальства внутреннего. Здесь то же самое. С одной стороны, это хорошо, потому что это действительно не дает ущучить, хотя начали людей хватать, я думаю, чисто случайно, просто тех, кого они видят в большей мере. С другой стороны, конечно, здесь теперь уже просто терпение людей, они говорят, что мы не уйдем, они продолжают выходить. В прошлую субботу, конечно, это было впечатляюще, потому что людей было по-прежнему много, может быть, чуть меньше, чем в предыдущую субботу, но учитывая, какой проливной дождь шел, действительно это заслуживает глубочайшего уважения.

Михаил Соколов: Как вы считаете, можно ли залить протест деньгами? Вот прислали в Хабаровск господина Дегтярева, он там ездит, ходит, не с народом встречается, а с чиновниками, дает какие-то указания, обещает улучшить, углубить где-то что-то, построить и так далее. Может получиться так, например, что посмотрят на социально-экономические какие-то провалы в Хабаровском крае и начнут туда вливать деньги, как вливали, например, на саммит АТЭС во Владивостоке, когда там мостов настроили и так далее. Такая стратегия возможна сейчас?

Сергей Алексашенко: С одной стороны, ее нельзя исключать, потому что Кремль хорошо апробировал эту стратегию осенью 2018 года в Приморском крае, когда проталкивал Олега Кожемяко на пост губернатора Приморского края. Мне кажется, что в Хабаровске шансов на успех у такой стратегии будет не очень много. Ведь требования хабаровчан, которые выходят на демонстрации, на митинги, они политические. При том, что этот процесс не организованный, при том, что у него нет лидеров, при том, что пытаются всячески ограничивать себя в эмоциях, вести себя в рамках приличий, но это не вопрос о деньгах. Это не вопрос о том, что постройте нам еще 10 домов, постройте нам новый аэропорт.

В конечном итоге, мне кажется, основное ядро, основные участвующие в этих акциях – это люди, которые действительно осознанно выступают с политическими требованиями. Если в Америке это было "нет налогам без представительства", то в Хабаровске это звучит еще проще: мы здесь живем, и мы выбираем своего представителя. То есть вообще речь не о налогах, речь не об экономике, речь о том, что люди уже в XXI веке считают, что должны сами иметь право голоса – это одна из базовых человеческих ценностей.

Поэтому возможно, Кремль попробует выделить новому губернатору какие-то дополнительные финансовые ресурсы. Возможно, что исполняющий обязанности Дегтярев начнет ездить по региону и говорить, что я построю это, я построю то, я решу эту проблемы. В конце концов, мне кажется, эта стратегия вряд ли нацелена будет на победу. Основная стратегия Кремля – это пересидеть, переждать, дождаться того момента, когда протестующие устанут, замерзнут, им надоест ходить под дождями, под снегом и так далее.

Михаил Соколов: А деньги-то есть у российского бюджета сейчас? Цены на нефть немножко устаканились. Вы нам всегда рассказываете, что российский бюджет такой, что выживет в любом состоянии.

Сергей Алексашенко: Я в очередной раз не буду вас удивлять, повторю то, что я сказал: российский бюджет находится, если на него по-большому посмотреть, смотреть не с точки зрения, что произошло в июне, что произошло в июле, сколько недобор налогов по сравнению с прошлым годом или по сравнению с планом, а если посмотреть с высоты птичьего полета, то российский бюджет находится в прекраснейшем состоянии, у него огромные финансовые ресурсы, Фонд национального благосостояния использовался совсем на не очень большую часть в этом году.

Если вы вспомните, то в марте-апреле месяце, когда началось падение цен на нефть, начали считать, хватит ли средств этого фонда на год, на полтора и когда они закончатся. Сейчас можно смело утверждать, что теми темпами, которыми этот фонд тратится, речь может идти о 5–7, может быть, даже о 10 годах. Опять-таки цена на нефть отскочила до того уровня, при котором спланирован российский бюджет. Да, есть недобор нефтяных доходов, налогов, связанных с падением экспорта, с падением добычи нефти, но, опять повторюсь, это не настолько критически. У России по-прежнему остается минимальный госдолг – это 15% ВВП. При большом желании увеличить госдолг до 20–25% в течение двух лет, то есть по 5% ВВП занимать на рынке, Россия вполне может сделать на внутреннем, на внешнем рынке. Вопрос о том, хватит ли у Кремля денег для того, чтобы профинансировать все планы, все обещания.

Бюджет Хабаровского края чуть больше 100 миллиардов рублей. В принципе, можно дать Дегтяреву еще 100 миллиардов рублей, российский бюджет этого не почувствует. Фонд национального благосостояния – как укус комара для него будет, а Хабаровский край действительно зальют деньгами. Поэтому с бюджетом в России все хорошо.

Михаил Соколов: А если с бюджетом все хорошо, зачем тогда какие-то раздражители запускать в такой сложной, как сейчас, обстановке, налоги повышать, какие-то регуляции ужесточать и так далее? Можно же было и без этого обойтись, как можно было обойтись и без повышения пенсионного возраста, не подрывать веру в доброго царя. Почему власть, тем не менее, нарывается на какие-то неприятности, хотя с точки зрения экономического анализа, как вы нам объясняете, все вроде как хорошо?

Сергей Алексашенко: Я думаю, вы читали "Золотого теленка", как минимум смотрели кино и помните такого персонажа, как Шура Балаганов, который в самом конце ехал в трамвае с большим количеством денег, но не удержался и украл кошелек, где было 3 рубля 49 копеек. Российский министр финансов Антон Силуанов из породы Шуры Балаганова, ни одна копейка не должна мимо него проскочить. Если он видит возможность как-то изъять у нефтяных компаний, у населения, еще каким-то образом взять лишнюю копейку, лишний рубль, не потратить какие-то деньги из бюджета, он это обязательно сделает. Просто у человека такое мировосприятие, он не может себя вести по-другому, он считает, что это единственно правильная линия поведения для министра финансов.

Михаил Соколов: А политические руководители есть у страны, которые должны такого человека хватать за руки и говорить: несвоевременно, подожди, не надо?

Сергей Алексашенко: Есть один политический руководитель, который может дать команду Антону Силуанову, – это президент Путин. Очевидно, что у премьера Мишустина нет никаких ни административных, ни бюрократических шансов на то, чтобы пересилить министра финансов, сказать, ему нужно или не нужно. Мы же ведем речь о политическом характере действий. Силуанов все это преподносит как укрепление бюджетной дисциплины, под этим соусом Мишустин не находит, чем возразить.

Первый вице-премьер Белоусов, сами вспомните, как пару лет назад он предлагал у сырьевых компаний российских, которые добывают, перерабатывают, экспортируют, изъять излишки прибыли просто на основании президентского указа, потому что у них денег много, а у нас денег мало. Конечно, он всячески поддерживает Силуанова. Президенту Путину, который действительно вроде как должен следить за политическим влиянием, за политическим эффектом тех предложений, которые выносит министр Силуанов, в том числе в Государственную думу, в общественное мнение, мне кажется, ему просто не до того. Он от этого устал, у него очень высокая степень доверия Силуанову. Посмотрите, он с 2010 года, 10 лет практически министр финансов, дольше, чем Алексей Кудрин, прошел кризис 2014–15 годов с минимальными потерями. Можно сказать, что прошел этот кризис, уже совершенно точно самая тяжелая точка пройдена достойно, бюджет не покачнулся, с финансовой дисциплиной все в порядке.

Путин может либо спорить с Силуановым и пытаться его переубедить, на что Силуанов будет говорить: Владимир Владимирович, вы, конечно, смотрите, вы, конечно, решайте, цена на нефть сейчас 42 доллара, а если она будет 32, а еще она будет 27, а еще это, это и это, то у нас деньги кончатся. Путину проще согласиться с Силуановым, бог с тобой, забери у кого-нибудь очередные 10, 20, 60 миллиардов рублей, но только спорить с тобой не хочу, иди с глаз моих долой, делай свою работу.

Михаил Соколов: С вашим опытом я понимаю, что вы логику, как надо разговаривать с большим начальником в чине президента, точно воспроизводите, как бывший сотрудник Минфина Российской Федерации, но в другие времена, правда.

Почему российская власть, с вашей точки зрения, не играет в какую-то игру, в непринципиальные уступки? К примеру, чуть-чуть добавить федерализма. По части введения запретов в связи с эпидемией федерализм был введен. Не Путин отвечал за то, как конкретно в каком регионе пропуска введут, а губернатор. А вот что-нибудь хорошее сделать, дать – это нельзя, тому же Хабаровскому краю. Есть ли запрос у людей на то, чтобы самим решать какие-то мелкие вопросы, до которых Москва все равно не будет дотягиваться на самом деле? Почему им это не дать?

Татьяна Ворожейкина: Знаете, когда с началом эпидемии начались эти разговоры о том, что федерализм вернулся, откуда не ждали, я негативно их восприняла. На мой взгляд, речь не шла ни о каком федерализме, потому что федерализм, я как преподаватель политических наук это хорошо знаю и студентов учу, федерально – это разделенная легитимность, которой на разных уровнях народ наделяет местную власть, власть региональную и власть федеральную. При федерализме снять Фургала невозможно.

Михаил Соколов: А судом разве нельзя снять Фургала?

Татьяна Ворожейкина: Нет, вы не можете, нельзя снять губернатора президентским указом, арестовать. Можно открыть уголовное дело, но взять и увезти в Вашингтон оно его не может. Этого не могут даже в Мексике сделать. Это невозможно было и при предыдущем режиме в Мексике авторитарном сделать. Когда губернатор не нравился президенту, ему намекали, он, как правило, понимал эти намеки и уходил.

Михаил Соколов: А вот Фургал не понял.

Татьяна Ворожейкина: Фургал не понял, да. Федерализм – это раздельная легитимность. Соответственно, это тот уровень ответственности, который закреплен конституционно. Поэтому когда власть испугалась и сказала: мы тут ничего не знаем, а вы решайте на местах – это никакой не федерализм, это неэффективность централизованного государства, каковым по факту является Российская Федерация.

Власть просто сказала, она же не дала под это денег дополнительных, насколько я знаю: вы сами тут держитесь. Денег под это не дали. А когда надо было по политическим мотивам изобразить, что с эпидемией у нас все лучше и лучше, парад провели, голосование по обнулению провели и так далее, тут у нас с эпидемией все нормально. Этот тип власти вообще не предполагает, что к нему проходят какие-то импульсы снизу в конструктивном порядке.

Михаил Соколов: Я с вами не согласен. Проходят сводки ФСБ, например, с мест.

Татьяна Ворожейкина: Они считают до определенного момента, что нужно давить и не пущать. Когда давить становится страшно, как в Хабаровске, они ждут, пока люди устанут, люди действительно когда-нибудь устанут.

Михаил Соколов: В Екатеринбурге же отступили с храмом, в Шиесе отступили, хотя на подготовленные позиции могут снова наступать. Кандидата в губернаторы, кстати, от оппозиции, видимо, не зарегистрируют.

Татьяна Ворожейкина: Он собрал подписи, Олег Мандрыкин, ему сказали, что есть удвоение подписей. Какие-то муниципальные депутаты и за него проголосовали, и за другого кандидата.

Сигнал, посланный из Хабаровска, на мой взгляд, воспринимается властью так: больше никаких независимых кандидатов. Какой Фургал был независимый, когда он победил? Он вполне себе был технический. Но, тем не менее, он себя повел так, что люди почувствовали, что в какой-то мере он их представитель. Как действительно управленец он начал решать проблемы. Как я понимаю, многие вещи его потрясли, как бывшего врача. Хотя когда он был три срока депутатом в Государственной думе, это как-то его не потрясало. Но, тем не менее, на месте он стал делать правильные вещи. И люди на этих демонстрациях очень много рассказывают конкретных хороших вещей, которые он сделал.

Сейчас, как я вижу, не проходят эти импульсы, не регистрируют независимых депутатов в Архангельске, не регистрируют в других областях, не регистрируют даже на довыборы в муниципалитет. Мой бывший студент стремится стать кандидатом в муниципальные депутаты по Бабушкинскому району, то же самое – бракуют подписи, как в прошлом году. К сожалению, это ведет нас в очень серьезный и нехороший тупик. Пока не рванет, власть не очухается. Пока она считает, что можно давить.

Михаил Соколов: Я предложил бы сейчас посмотреть опрос на улицах Москвы по итогам этого периода пандемии, которая, конечно, не закончилась, что люди думают о том, насколько эффективно государство действовало по части помощи им.

Опрос на улицах Москвы

Полный текст будет опубликован 6 августа