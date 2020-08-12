Майк Помпео прокомментировал отношения с Минском после выборов

Соединённые Штаты хотят хорошего завершения событий в Белоруссии для народа этой страны и будут действовать в сответствии с этой своей позиций, заявил в среду в Праге в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода госсекретарь США Майк Помпео.

Пока, по словам Помпео, Вашингтон не проработал соответствующих мер, но в поиске ответа намерен взаимодействовать с партнёрами в ЕС.

Госсекретарь подчеркнул, что насилие после выборов в Белоруссии, которое наблюдали США, не соответствует тому, как власти должны поступать в отношении участников мирных выступлений. Ранее администрация американского президента Дональда Трампа призвала Минск воздержаться от насилия в отношении мирных манифестантов. А Помпео осудил ход выборов в Белоруссии, победу на которых, по официальным данным, в шестой раз подряд одержал Александр Лукашенко.

Белорусская оппозиция называет результаты голосования сфальсифицированными и уже несколько дней выходит на стихийные протесты с требованием пересчета голосов и отставки Лукашенко.

Говоря о дальнейших отношениях Вашингтона и Минска, включая перспективы поставок в Белоруссию американской нефти, Майк Помпео сказал, что США должны работать с учетом своей крайней обеспокоенности событиями в Белоруссии и тем, что Вашингтон ждал более свободных и справедливых выборов и сейчас глубоко разочарован этой избирательной кампанией.