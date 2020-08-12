В руках у Жанны д'Арк в Париже появился бело-красно-белый флаг

На статую Жанны д'Aрк в Париже, на площади Помпиду, повесили бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, с которым в эти дни в самой Белоруссии выходят на акции против итогов президентских выборов сторонники оппозиции.

Снимок публикует в Твиттере Русская служба "Би-би-си". Кто повесил на памятник флаг, СМИ не уточняет.

В среду президент Франции Эммануэль Макрон выразил "крайне серьёзную" обеспокоенность ситацией в Белоруссии и насилием в отношении участников массовых протестов.

Макрон заявил об этом в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон подчеркнул необходимость вернуться к диалогу в Белоруссии. На сайте президента России об этой части разговора с Макроном говорится только, что "стороны затронули текущую ситуацию". В каком ключе Путин высказывался о Белоруссии, в Кремле не уточнили, передаёт Французское международное радио.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотировался на пост шестой раз подряд, не раз заявлял, что не допустит в стране Майдана. Нынешние массовые протесты, по его словам, организовали "кукловоды из-за рубежа".