Лицом к событию. Путин подкидывает силовой "резерв" минскому другу

"Александр Григорьевич попросил меня создать правоохранительный резерв для оказания помощи на случай беспорядков. И я его создал". Владимир Путин совсем не вмешивается в дела Беларуси! Вообще не вмешивается! Это весь мир вмешивается. А Путин ну всего лишь подкинул своих силовиков другу Александру Григорьевичу. Ну просто чтоб было. На всякий случай. Мы этот "случай", а также другие формы активизации Владимира Путина обсудим с нашими гостями - это аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников и руководитель информационной службы Белорусской ассоциации журналистов Ольга Хвоин.