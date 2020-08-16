Отстаивая свободу. Николай Кавказский – о России и Беларуси

Все мы сейчас внимательно следим за народным сопротивлением диктатуре в Беларуси. Граждане и гражданки этой страны, преодолевая страх, отстаивают свои свободу и достоинство. Это сложно, очень опасно, но необходимо.

Среди поздравивших Александра Лукашенко с победой оказались лидеры России, Казахстана, Китая, Венесуэлы, к которым присоединился Рамзан Кадыров. Одни диктаторы, узурпировавшие власть в своих государствах, поздравили другого диктатора: не то чтобы неожиданно, но всё равно возмутительно.

Непонятно, куда из этого списка пропали северокорейский товарищ Ким Чен Ын и президент Туркменистана Бердымухамедов? Вероятно, Лукашенко набрал недостаточно (по официальным данным) голосов для высоких стандартов этих стран – эталонов демократии? Результатам выборов в Беларуси не верит уже никто, кроме разве что российских "коммунистов" из КПРФ. А Лукашенко проводит телефонные переговоры с Владимиром Путиным; становится всё более очевидным, что Кремль не отказывает белорусскому режиму в поддержке.

На справедливое народное возмущение Лукашенко и подконтрольные ему силовики реагируют отчаянными и жестокими избиениями и арестами, действуют как загнанные в угол агрессивные грызуны. Резиновые пули, слезоточивый газ – подарок Лукашенко своему народу! Впрочем, есть новости и об использовании боевых патронов.

Белорусы выстраиваются в цепочки солидарности, держа в руках цветы. Это напоминает "Балтийский путь" – мирную ненасильственную акцию за свободу и независимость в прибалтийских республиках СССР, проведенную 23 августа 1989 года. В тот день жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 километров, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс.

Надеюсь, что когда путинский режим растеряет свою легитимность, свободная Беларусь поддержит справедливые требования перемен в нашей стране

Гражданские активисты призывают наёмных работников Беларуси прекратить работу и поддержать политическую забастовку с требованиями передачи власти Светлане Тихановской и освобождения политических заключенных. Эти призывы действительно поддержаны на многих предприятиях, но пока, видимо, ещё не в таком масштабе, чтобы говорить о начале всеобщей стачки. Но с каждым днем информации о забастовках на разных предприятиях становится всё больше, будет сформирован забастовочный фонд для поддержки протестующих. Это правильные и последовательные шаги. Уличные акции, даже самые многочисленные, без всеобщей забастовки не смогут переломить ситуацию.

Ситуации в России и в Беларуси схожи. Диктаторы подавляют оппозицию, в тюрьмах сидят политзаключенные, из которых выбивают показания под пытками. И очень вероятно, что когда Владимир Путин проиграет выборы, то – равно как и Лукашенко – власть отдавать он не захочет. Для последовательного сильного протеста нужны не хаотичные действия, а многочисленные и живые политические и профсоюзные организации. Именно такие организации и надо строить тем, кто хочет поменять в России власть. Иначе наши действия окажутся не то чтобы бесполезными, но будут иметь низкий КПД.

На солидарность диктаторов надо ответить солидарностью народов, интернационализмом! Именно поэтому мы в эти дни выходим к посольству Беларуси в России, несколько десятков "яблочных" и независимых депутатов подписали обращение, в котором признали Тихановскую избранным президентом, а режим Лукашенко фашистским. И я надеюсь, что когда путинский режим растеряет свою легитимность, свободная Беларусь поддержит справедливые требования перемен в нашей стране.

Николай Кавказский – бывший обвиняемый по "Болотному делу", социал-демократ, член партии "Яблоко"

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