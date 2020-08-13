Работники белорусского автостроительного завода БелАЗ в городе Жодино под Минском в четверг вышли на забастовку против официальных итогов президентских выборов и жёстких действий властей против демонстрантов.

Кадры забастовки, в том числе видео, на которых звучат протестные лозунги, опубликованы в социальных сетях и белорусских СМИ. То, что рабочие прервали работу, подтверждает издание Tut.by.

Пока неясно, какая часть работников предприятия вышла на забастовку и сколько времени она продлится.

Представитель руководства завода сообщил российскому агентству ТАСС, что "производство продолжает работать, ничего не останавливалось". По его словам, руководство предприятия пригласило работников завода на встречу.

Появились сообщения о готовности присоединиться к забастовке части сотрудников предприятия "ГродноАзот".

На акцию протеста вышли сотрудники Белорусской государственной филармонии:

Призывы к общенациональной политической забастовке звучат в эти дни в социальных сетях – в частности, в первом по числу подписчиков в Белоруссии телеграм-канале Nexta. Сообщалось о нескольких случаях забастовок на разных предприятиях, однако общенациональной забастовки пока организовано не было.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые протесты. Они начались как реакция на официальные итоги президентских выборов – участники протестов считают, что они сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко. После жёсткого разгона акций протеста и задержания тысяч людей к лозунгам добавились и призывы освободить задержанных.

БелАЗ – один из крупнейших в мире производителей карьерной техники. Он производит в частности самосвалы большой грузоподъёмности.