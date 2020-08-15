Гувернантка от бюджета. Глава Клинского района и ее мертвые души

Радио Свобода опубликовало два расследования о незадекларированных авуарах главы Клинского района Московской области Алёны Сокольской и её мужа, бывшего прокурора Тульской области Александра Козлова: о домах и коммерческой недвижимости на Тенерифе и о квартирах в элитном комплексе в Турции. Прокурор Козлов после выхода одного из материалов подал в отставку и теперь находится не у дел, Алёна Сокольская продолжает руководить районом. РС удалось получить подтверждение других деяний Сокольской: в течение долгих лет, пока она руководила в Клину Департаментом образования, она устраивала на работу своих знакомых, родственников и даже прислугу – все они получали зарплату в госучреждениях, но на деле оказывали услуги лично Алёне Сокольской.

РС вышло на бывшую подругу семьи Сокольской-Козлова, которая "была вхожа в их дом", проводила с ними время на Тенерифе, где жили и учились старшие дети Алёны (даже передавала им от родителей крупные суммы денег), но в какой-то момент рассорилась с Сокольской. Источник РС попросила не упоминать её имени, но готова дать показания, если против клинской главы возбудят уголовное дело (проверки по факту наличия незадекларированной недвижимости результатов не принесли, Главное управление региональной безопасности Московской области нарушений в действиях Сокольской и Козлова не нашло).

Алёна Сокольская приехала в Клин из Казахстана. Работала сначала воспитательницей в детском саду, потом стала его директором, а в 2006 году возглавила районное Управление образования. "Постригань её пригрел", – говорит её бывшая подруга. Александр Постригань – глава Клина с 1996 по 2014 год, с 2018-го он находится в СИЗО по обвинениям во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Его место в 2014 году заняла Алёна Сокольская. После нескольких неудачных браков Сокольская вышла замуж за Александра Козлова в 2003 году, тогда он работал заместителем московского прокурора, откуда ушёл в Тульскую область после так называемого игорного дела. Любопытно, что первым замом Сокольской в клинской администрации сейчас работает Эдуард Каплун – один из подозреваемых по игорному делу, бывший прокурор Клинского района, который бежал в Израиль, но потом сдался СК и был отпущен после первого же допроса.

В 2003 году у Сокольской и Козлова родились двойняшки. Присматривать за ними с самого рождения стала Любовь Фисенко. "Она приехала из Мурманской области и работала воспитательницей в детском саду", – рассказывает источник РС. – Когда детям исполнилось полгода, она (Сокольская) её вызвала и сказала: "Ты теперь работаешь у меня дома". И она у неё работала все эти годы. Несколько лет назад мы ездили отдыхать и вывозили и детей [Сокольской], у меня доверенность даже осталась. Эта девочка [дочь] звонила только Фисенко: она садилась в самолёт – звонила Любе, приземлялась – звонила ей. Люба собирала чемодан, Люба то, Люба это, там мать вообще не занималась детьми". В распоряжении редакции есть документальные подтверждения того, что Любовь Фисенко много раз летала вместе с дочерьми Сокольской и Козлова на одних и тех же рейсах – в Тбилиси, Пекин, Нью-Йорк, Лондон, Чехию, Израиль, другие страны и, конечно, постоянно на Тенерифе. Как рассказала собеседнице РС сама Фисенко, в конце прошлого года Сокольская выгнала её со скандалом, обругала матом и даже ударила.

При этом с 2003 по 2011 год Любовь Фисенко была официально трудоустроена в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр детства "Жемчужинка", которым Алёна Сокольская особенно гордится: в её официальной биографии и на сайте центра указано, что он был открыт в 1994 году под её руководством, она возглавляла учреждение до 2006 года. С 2011 по 2014 год Фисенко числилась в клинском детском саду №58 "Щелкунчик", а в 2015 году в другом детском саду – "Кристаллик". Однако, по словам источника РС, реально Фисенко не работала в этих учреждениях ни дня, да у неё и времени бы на это не было, не говоря о средствах на бесконечные заграничные поездки (интересно, оформлялись ли в детских садах отпуска). "Люба мне сама рассказывала, что когда Алёна была директором в "Жемчужинке", она приносила ей ведомость – расписаться, а потом Люба карточку оформила и отдала Сокольской. Я вообще, когда была у неё в гостях, видела целую коробку таких карточек".

По примерным подсчётам, за 12 лет бюджет Клинского района выплатил Фисенко не менее 3,5 млн рублей. Любопытно, что последнее время за работу гувернантки Фисенко получала 30 тыс. рублей на руки, а детский сад "Кристаллик" платил ей 36,5 тыс. за вычетом налогов.

В той же "Жемчужинке" и "Кристаллике" была трудоустроена дочь Фисенко Наталья Макушева – она тоже, по словам источника РС, фактически в данных учреждениях не работала, зарплату за неё получала Сокольская – в общей сложности порядка 1,5 млн рублей. Сейчас Макушева числится в муниципальном казённом учреждении "Централизованная бухгалтерия Клинского муниципального района", по словам источника РС, – также фиктивно. С 2013 года российский бюджет выплатил 2,8 млн рублей на имя Макушевой, в последнее время её доход в "Централизованной бухгалтерии" составлял более 120 тыс. рублей в месяц.

Семья на госслужбе

Гувернанткой дело не ограничилось. Друг семьи Дмитрий Мартынов, которому Сокольская "продала" одну из квартир в Испании, также на него оформлена испанская компания с уставным капиталом в 1 млн евро, до января прошлого года работал генеральным директором Муниципального бюджетного учреждения Городского округа Клин "Клинская аварийно-спасательная служба" (не совсем понятно, чем занималась эта компания, потому что до января 2019 года она называлась МБУ Городского округа Клин “Городские парковки”). Кроме того, со своим отцом Владимиром Мартыновым Дмитрий учредил ООО "Управление проектных работ": в январе 2019 года это ООО вместе с клинской администрацией создало АО "Дирекция по строительству и эксплуатации городских парковок". В уставный капитал были внесены 72 млн рублей, впрочем, неясно, идёт ли речь о живых деньгах или о трёх принадлежащих Клину площадках для эвакуированных за неправильную парковку. Поработать эта компания не успела, уже в марте началась её ликвидация, ликвидатор – Дмитрий Мартынов. Выяснилось, что помимо парковок и собственного бизнеса по розничной торговле с 2014 по 2019 год Мартынов был трудоустроен в клинском МУП "Комбриг" (основной вид деятельности – сбор и обработка сточных вод, но вообще деятельность МУП выглядит странно: за всё время своего существования "Комбриг" дважды выступил в качестве исполнителя, отремонтировал систему отопления в ОМВД по Клинскому району в 2016-м и оказал услуги по ремонту какого-то оборудования в том же ОМВД в 2018-м, зато выступил заказчиком по контрактам на 18,5 млн рублей – от покупки бензина до транспортировки горячей воды). Чем в "Комбриге" занимался Дмитрий Мартынов и работал ли он там вообще, неясно, как неясно, кем он мог работать в 2014 году в детском саду "Калинка". По словам источника РС, Мартынов постоянно летал с Сокольскими в их дом на Тенерифе, судя по инстаграму Сокольской, он постоянный гость на всех семейных торжествах. Всего на имя Мартынова из клинского бюджета было начислено порядка 3,2 млн рублей.

Ещё одна мёртвая душа – муж племянницы Сокольской и по совместительству её личный водитель – Александр Фирсов. В разные годы он был оформлен в клинской администрации, в Управлении образования, в Управлении здравоохранения, в МКУ "ЦОД ГО Клин" (переименованное МУП "Комбриг"), в МУП "Комбинат школьного питания" – во многих этих учреждениях Фирсов получал зарплату одновременно. Возможно, одна из этих работ настоящая – по словам собеседницы РС, Сокольскую Фирсов возит "с незапамятных времён", но вряд ли он мог физически работать во всех этих местах одновременно. Фирсов также на многих семейных фото, по словам источника РС, и живёт он по соседству с Сокольской-Козловым. По примерным подсчётам, за время работы на Алёну Сокольскую на Фирсова было выписано из бюджета более 6,5 млн рублей.

Юлия Князева – жена племянника Алёны Сокольской Сергея Виноградова (он работает в клинской полиции и одновременно числится в детском саду "Золотой ключик"), реально она работает мастером по маникюру в салоне красоты "Бигуди" в Клину, но по документам в 2013–2015 годах числилась всё в той же "Жемчужинке", а в 2016–2018 годах – в администрации Клинского района. Любопытно, что учредителем "Бигудей" (ООО "Кредо") до 2017 г. был Дмитрий Сокольский, сын Алёны от первого брака, владелец недвижимости на Тенерифе стоимостью больше миллиона евро. Из районного бюджета Князевой начислили порядка миллиона рублей, в 2017 году она ушла в отпуск по уходу за ребёнком.

Наконец, ещё один работник Сокольской – уроженец Молдовы Геннадий Процюк. По словам источника РС, Процюк следит за содержанием дома Сокольской-Козлова, занимается ремонтом. Официально же в 2010–2018 годах он работал в Управлении образования клинского района, а с 2018-го по сегодняшний день числится в том же МКУ "ЦОД ГО Клин". С 2010 года на Процюка из бюджета было выписано порядка 2,5 млн рублей. Всего же перечисленные в статье лица получили из бюджета не менее 20 млн рублей – сумма не такая большая по сравнению с записанной на Алёну Сокольскую и её родных заграничной и российской недвижимостью, но, получается, с миру по нитке – голому дом на Тенерифе?

Квартирки на "Аэропорте"

Во время проверки полученных сведений у семьи Сокольской-Козлова обнаружилась ещё одна незадекларированная квартира: на ул. Викторенко в Москве, в районе метро "Аэропорт". В прошлом расследовании РС уже писало об одной квартире на Викторенко: в ЕГРН собственник её скрыт, но у редакции оказался договор с Мосэнерго, где клиентом прописан Козлов Александр Вениаминович. В этот раз выяснилось, что несовершеннолетние дочери Козлова и Сокольской прописаны в двух разных домах на одной улице: одна в том доме, про который мы уже писали, вторая – по соседству. Редакция запросила выписку ЕГРН и на вторую квартиру, собственник там также скрыт. Обе девочки были прописаны в квартирах в один день: 25 декабря 2018 года, Козлов тогда уже не был прокурором, но и в декларации Алёны Сокольской эта недвижимость не указана.