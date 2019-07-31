На турецкой стороне. Новые тайные авуары главы Клинского района и её мужа

В апреле 2018 года Радио Свобода опубликовало расследование о незадекларированной испанской недвижимости прокурора Тульской области Александра Козлова и главы Клинского района Московской области Алёны Сокольской общей стоимостью от полутора до двух миллионов евро. Через 20 дней после выхода материала прокурор Козлов подал в отставку. Сейчас он не у дел, по словам источников РС, он, используя связи в органах, "участвует в жизни Клинского района", которым по-прежнему руководит его супруга, в то время как жители района протестуют против расширения свалки рядом с Клином.

В распоряжении редакции оказались документы на новую незадекларированную недвижимость семьи Сокольской, на этот раз в Турции и в России.

Собрание жильцов

Турецкие квартиры Алёны Сокольской так бы и остались под покровом тайны, если бы её русскоязычные соседи по элитному комплексу в Алании "Азура-парк" не вывесили в интернете объявление, в котором приглашали госпожу Сокольскую на общее собрание жильцов. По запросу источников РС турецкий реестр недвижимости выдал документы аж на четыре квартиры Алёны Сокольской в Алании. По закону чиновникам не запрещено обладать недвижимостью за границей, но они обязаны её декларировать. Все четыре квартиры были приобретены в 2010 году, когда Козлов работал заместителем прокурора Москвы, а Сокольская возглавляла Управление образования Клинского района, ни одна не была задекларирована. Сокольская владела этими объектами как минимум до ноября 2018 года, когда были получены выписки, после – могла переписать на друзей и родных, как это произошло с её недвижимостью на Тенерифе.

В бумагах не указана площадь квартир, но РС выяснило, что в Турции это обычно дело: покупая недвижимость в новостройках, люди порой годами ждут визита кадастрового инженера и оформления документа на собственность, так называемого Tapu Senedi. Это не значит, впрочем, что их права владения ограничены, только вот продать сложнее, чем когда всё оформлено по правилам. Источник РС лично посетил комплекс "Азура-парк" и выяснил, что Сокольской принадлежат апартаменты в самом дорогом блоке В с видом на море. Стоимость таких апартаментов – около €100 тыс.

Кроме апартаментов в "Азура-парке" имя Алёны Сокольской стоит в документах на ещё три объекта (источники РС посетили эти или соседние квартиры, поговорили с жильцами и с риелторами, чтобы определить их примерную площадь и стоимость):

Квартира на бульваре Мейдан в посёлке Махмутлар, примерно 85 кв. м стоимостью около €70 тыс.

Квартира на бульваре Ататюрка в том же Махмутларе, площадь около 65 кв. м, стоимость около €40 тыс.

Квартира в посёлке Авсаллар, в 40 км от Махмутлара, стоимостью в районе €50 тыс.

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Золотая молодёжь

После того, как информация об испанской недвижимости Козлова – Сокольской стала достоянием общественности в 2013 году, семья "продала" собственность сыну Сокольской от первого брака Дмитрию Сокольскому, а также двум друзьям семьи – Ольге Воловиковой и Дмитрию Мартынову. 18-летний на тот момент Дмитрий Сокольский, в частности, стал обладателем виллы стоимостью €894 тыс.

Сегодня Дмитрию Сокольскому 27 лет, он, согласно данным его соцсетей, учился в испанском Universidad de la Laguna с отделением в городе Адехе, где и находится его вилла и другие объекты недвижимости. В 2013 году в возрасте 23 лет он был одним из претендентов на пост члена совета директоров Тульского оружейного завода, впрочем, не набрал нужного количества голосов. По данным источников РС, он до сих пор работает на заводе, но подтвердить эту информацию не удалось: в отделе документооборота завода сотрудника с таким именем не нашли. Также с 2011 года Дмитрию Сокольскому принадлежит 59-метровая квартира на Люсиновской улице в центре Москвы рыночной стоимостью 22 млн рублей. Прямого нарушения закона тут нет: собственность совершеннолетних детей декларировать не обязательно, но очевидно несоответствие расходов и доходов семьи. На вопросы РС Дмитрий Сокольский отвечать не стал и бросил трубку. Его мама также говорить с РС отказалась, на сообщение в "Вотсапе" не ответила.

Ещё одна московская квартира на ул. Викторенко (метро "Аэропорт"), возможно, принадлежит мужу Сокольской Александру Козлову. В выписке Росреестра на данную недвижимость собственник по каким-то причинам скрыт, но источникам РС удалось найти номер договора с Мосэнерго, клиентом в нём прописан Козлов Александр Вениаминович. Эта квартира также не декларировалась ни Козловым, ни Сокольской.

Если друг оказался вдруг

Ещё одно имя, постоянно всплывающее рядом с Сокольской – Козловым, – Дмитрий Мартынов, друг детства Алёны и, по неподтверждённым документально данным, юрист семьи. Именно он купил у Сокольской одну из испанских квартир.

Дмитрий Мартынов до января этого года работал генеральным директором Муниципального бюджетного учреждения Городского округа Клин "Клинская аварийно-спасательная служба" (не совсем понятно, чем занималась эта компания, потому что до января 2019 года она называлась МБУ Городского округа Клин “Городские парковки”). Кроме того, со своим отцом Владимиром Мартыновым Дмитрий учредил ООО "Управление проектных работ": в январе 2019 года это ООО вместе с клинской администрацией создало АО "Дирекция по строительству и эксплуатации городских парковок". В уставный капитал были внесены 72 млн рублей, впрочем, не ясно, идёт ли речь о живых деньгах или о трёх принадлежащих Клину площадках для эвакуированных за неправильную парковку авто – о них писали в местной прессе. Поработать эта компания не успела, уже в марте началась её ликвидация, ликвидатор – Дмитрий Мартынов. РС пока не удалось выяснить судьбу уставного капитала, как и то, останутся ли принадлежащие городу участки в муниципальной собственности.

РС удалось связаться с Владимиром Мартыновым, отцом Дмитрия. Он рассказал, что ООО "Управление проектных работ" было "серьёзной компанией", он сам работал в ней с 1962 года. В начале 1990-х фирму приватизировали, по словам Владимира Мартынова, по их проектам было построено "пол-Клина и пол-Солнечногорска", впрочем, в 2015 году у компании начались проблемы и деятельность приостановилась. Последний выигранный ООО "Управление проектных работ" тендер на 6 млн рублей датируется 2013 годом, сегодня в штате фирмы 1 человек, а уплаченные по упрощённой системе налоги не превышают 10 тыс. рублей в год.

В разговоре с РС Владимир Мартынов заверил, что он вместе с сыном покупал квартиру на Тенерифе, все доходы у семьи Мартыновых легальны: Владимир Мартынов пояснил, что его сын до сих пор работает в клинской администрации, а также занимается розничной торговлей (любопытно, что 25 июля этого года ИП Дмитрий Мартынов прекратил свою деятельность).

Несмотря на просьбу связаться с редакцией, переданную через отца, Дмитрий Мартынов в РС не позвонил. Источники РС тем временем убеждены: доходы Мартынова далеки от покупательской способности, которую он демонстрирует. В распоряжении РС оказались доказательства, что Дмитрий Мартынов – владелец испанской компании Mikato Inversiones, уставный капитал которой составляет €1 млн. Не ясно, впрочем, идёт ли речь о деньгах на счёте компании или о недвижимости в средиземноморской провинции Аликанте, которая ей принадлежит. Это три объекта:

дом-дуплекс в комплексе La Herrada площадью 88 кв. м, приобретённый в январе 2018 года,

два земельных участка в городе Теулада площадью 1000 и 800 кв. м, купленные в августе 2017-го.

Общая стоимость похожих объектов составляет от €300 до €500 тыс., Владимир Мартынов ничего об этих покупках сына не знал.

Испанской недвижимостью Дмитрий Мартынов не ограничился: ему также принадлежит ряд объектов в Москве, Клину и даже в Севастополе (редакция получила выписки на них в Росреестре):

земельный участок в Клинском районе площадью 639 кв. м и кадастровой стоимостью 248 тыс. рублей, приобретён в декабре 2017 года,

земельный участок в Клинском районе площадью 1204 кв. м, кадастровая стоимость 1,8 млн рублей, приобретён в августе 2018-го,

квартира в Клину площадью 66 кв. м, купленная в январе 2007-го, приблизительная рыночная стоимость 3 млн рублей,

квартира в Клину площадью 40 кв. м, кадастровая стоимость 1,9 млн рублей, приобретена в августе 2014-го,

два земельных участка в Севастополе по 780 кв. м каждый, кадастровая стоимость 4,2 млн и 4,1 млн рублей. Оба они были приобретены после аннексии Крыма, в марте 2015-го,

35-метровая квартира в московском районе Коньково, купленная в июле 2010-го, кадастровая стоимость 4,8 млн рублей.

Общая стоимость российского имущества Дмитрия Мартынова составляет около 20 млн рублей – относительно немного, если не помнить про миллион евро в Испании.

Без проверки

Прежде чем обратиться к журналистам, один из источников РС предоставил всю информацию по недвижимости Алёны Сокольской в ФСБ, Генеральную прокуратуру, Общественную палату, губернатору Московской области и другие органы. В ответ приходили лишь отписки либо материалы спускались в московскую областную прокуратуру, которая, в свою очередь, передала их в Главное управление региональной безопасности Московской области. При этом, по данным источников РС, Алёна Сокольская спешно вылетела в Турцию в начале января 2019 года. 18 января, через 12 дней после её поездки, ГУРБ прислало ответ, в котором вовсе отказалось проводить проверку: "Данные, изложенные в обращении [по нарушениям Сокольской] не нашли своего подтверждения, в связи с чем основания для проведения проверки не имеется", – написала первый зам руководителя подмосковного ГУРБ Наталья Стогова. Редакция готова предоставить Наталье Стоговой и её коллегам все документы, имеющиеся в нашем распоряжении, если она всё-таки решит провести проверку.