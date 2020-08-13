В Баку обеспокоены "российскими военными поставками в Армению"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал обеспокоенность в связи с российскими военными поставками в Армению - после кровопролитных столкновений на азербайджано-армянской границе в июле этого года.

В опубликованном в четверг сообщении пресс-службы Алиева отмечается, что днём ранее он пытался "прояснить этот вопрос" в беседе по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Баку заявляют, что более 400 тонн военных грузов Россия поставила в Армению самолётами через Казахстан, Туркмению и Иран.

Кремль также выпустил сообщение о беседе Путина и Алиева 12 августа, но обсуждение армейских поставок в нём не упомянуто. Президенты "провели обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего место в июле обострения на азербайджано-армянской государственной границе", - сообщили в Кремле, добавив, что "с российской стороны подчёркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации".

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 числа в сопредельных районах – Товузском (со стороны Азербайджана) и Тавушском (со стороны Армении). В результате были убиты не менее пяти армянских военнослужащих и 12 военных Азербайджана, включая генерал-майора Полада Хашимова. Стороны применяли тяжёлую артиллерию. Бои проходили вдалеке от Нагорного Карабаха – региона, конфликт вокруг которого продолжается между Баку и Ереваном уже несколько десятилетий. При этом Россия входит в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта – наряду с Соединёнными Штатами и Францией.