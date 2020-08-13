Верховный суд Белоруссии раскрыл список из 566 арестованных в Минске

Верховный суд Белоруссии раскрыл список фамилий 566 участников акций протеста в Минске, арестованных 11 августа. Список выложен на сайте суда. Речь идёт только о тех людях, которые были задержаны в первый вечер протеста.

Судя по списку, задержанные арестовывались на сроки от четырёх до 25 суток ареста. Чаще всего суды назначали 15 суток. Очевидцы сообщали о переполненных изоляторах, массовом насилии против задержанных со стороны правоохранительных органов и пытках.

Массовые акции протеста против официальных результатов выборов в Белоруссии продолжаются пятый день подряд. В первые дни милиция разгоняла протестующих, применяя водомёты, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны тысячи человек. Пострадали сотни. Один человек погиб. Белорусской службе Радио Свобода удалось установить его личность — погибший оказался 34-летним Александром Тарайковским. По официальной версии, в его руке разорвалось взрывное устройство, которое он пытался кинуть в ОМОН, его вдова в это не верит.

В четверг акции проходят без задержаний. В Минске протестующие выстроились в многокилометровые живые цепи вдоль центральных улиц, участники держат в руках цветы и скандируют “уходи”, их приветствуют сигналами автомобилисты. Цепи солидарности выстроились в других крупных городах. Сотрудники ряда крупных предприятий провели митинги и пообещали выйти на всеобщую забастовку. В некоторых случаях им удалось встретиться с представителями региональных или муниципальных властей.

ПрезидентАлександр Лукашенко протесты фактически игнорирует и не появляется на публике. Президенты стран Балтии и Польши призвали Лукашенко "прекратить использование силы против своего народа”, освободить демонстрантов и начать диалог с протестующими.