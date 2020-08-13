Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за “травмы случайных людей”, пострадавших во время разгона демонстраций в стране. Он заявил, что берёт на себя ответственность за “попавших под раздачу”. Об этом он заявил в эфире канала ОНТ.

Он заявил, что считает, что нужно быстрее отпускать задержанных. По его словам, милиция уже начала это делать.

По словам Караева, за три дня было совершено 11 умышленных нападений на сотрудников правоохранительных органов. "По сути, это покушение. Представьте себе реакцию товарищей этих военнослужащих", — заявил он. "Полицейские — не палачи и не сатрапы, они спасают целостность государства", — заявил Караев, добавив, что "не хочет насилия".

Почти одновременно массовые задержания жителей Белоруссии прокомментировала от имени президента страны Александра Лукашенко спикер сената страны Наталья Кочанова. По её словам, "президент услышал мнение трудовых коллективов" и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни.

Массовые акции протеста против официальных результатов выборов в Белоруссии продолжаются пятый день подряд. В первые дни милиция разгоняла протестующих, применяя водомёты, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны тысячи человек, в том числе случайные прохожие. Сотни оказались в больницах. Один человек погиб.

В четверг акции проходят без задержаний, в них участвуют тысячи человек. Сотрудники ряда крупных предприятий провели митинги и пообещали выйти на всеобщую забастовку. В некоторых случаях им удалось встретиться с представителями местных властей. Милиция проводит освобождения людей из спецприёмников. Это не касается арестованных.