В Москве задерживают участников акции у посольства Белоруссии

В Москве у посольства Белоруссии в четверг вечером были задержаны участники несанкционированной акции.

По данным очевидцев, которые приводит "Интерфакс", известно, по меньшей мере, о двоих задержанных. Полицейские посадили их в автозак.

Ранее сообщалось, что несколько человек вновь, который день подряд, собрались у дипмиссии в знак поддержки участников массовых выступлений в Белоруссии против официальных итогов президентских выборов, по которым победу вновь одержал Александр Лукашенко. Эти протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа.

В среду у белорусского посольства в Москве, по некоторым данным, собрались сотни активистов. Люди выстроились в ряд с горящими свечами и скандировали лозунги "Уходи". Полиция оттеснила участников акции от здания. Позже часть протестующих вернулась к посольству, соорудив напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей. Полицейские этот мемориал уничтожили.