Московская полиция задержала не менее 10 участников акции солидарности с протестующими в Белоруссии у здания посольства страны на Маросейке в центре города. Об этом сообщает "Овд-инфо". Акция проходила третий день подряд.

По оценкам телеграм-канала Avtozak LIVE, вечером у посольства собрались несколько сотен человек. Люди выстроились в ряд с горящими свечами и скандировали лозунги "Уходи".

Полиция оттеснила участников акции от здания. Позже часть протестующих вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей. Полицейские его уничтожили, передаёт корреспондент "Медузы".