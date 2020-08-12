Московская полиция задержала не менее 10 участников акции солидарности с протестующими в Белоруссии у здания посольства страны на Маросейке в центре города. Об этом сообщает "Овд-инфо". Акция проходила третий день подряд.
По оценкам телеграм-канала Avtozak LIVE, вечером у посольства собрались несколько сотен человек. Люди выстроились в ряд с горящими свечами и скандировали лозунги "Уходи".
Полиция оттеснила участников акции от здания. Позже часть протестующих вернулись к посольству и соорудили напротив него мемориал с цветами, плакатами и надписью "Жыве Беларусь", выложенной из горящих свечей. Полицейские его уничтожили, передаёт корреспондент "Медузы".
- В Белоруссии четвёртые дни продолжается серия протестов после непризнания оппозицией результатов президентских выборов. На них, по официальным данным, в шестой раз подряд победил президент Александр Лукашенко, это опротестовали все его соперники.
- За дни протестов в Белоруссии были задержаны тысячи человек, в том числе, случайных прохожих. В столкновениях с ОМОНом пострадали не менее 250 активистов. Также есть пострадавшие среди силовиков. Сообщаются о случаях демонстративной жестокости со стороны милиционеров, существуют свидетельства об избиениях задержанных.
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