Лицом к событию. Что ждет "умное голосование" без Алексея Навального?
Фонд "Либеральная миссия" подготовил доклад "Управление конкуренцией". Зачистку в политического поля к выборам в регионах 13 сентября обсуждают политологи Александр Кынев и Константин Калачев. О ситуации в Хабаровске, где продолжаются протесты, рассказывает политик Алексей Ворсин. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30807491.html
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