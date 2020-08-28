"Умное голосование" без Алексея Навального?

Отравление лидера оппозиции Алексея Навального произошло во время его поездки в связи с выборами в Томске и Новосибирске, где есть кандидаты "умного голосования". Рекомендации оппозиции как опустить рейтинг "Единой России" на выборах 13 сентября появились чуть раньше покушения. Власть явно в ответ централизованно чистит ряды кандидатов в губернаторы, в депутаты законодательных собраний, допуская лишь представителей системных партий " и отсекая независимых, не допуская новые фигуры.

Такое впечатление, что кураторы внутренней политики изадминистрации президента испуганы событиями в Хабаровске и Беларуси и не хотят дать никаких шансов своим оппонентам, кидая думским "оппозиционерам" из КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" за неучастие в региональных губернаторских выборах согласованные "кости с барского стола", в виде кресел в Совете Федерации.

Фонд "Либеральная миссия" подготовил доклад "Управление конкуренцией-2020", описывающий системные манипуляции в регионах, которые ведет администрация Путина.

Зачистку в политического поля к выборам в регионах 13 сентября обсуждают политологи Александр Кынев и Константин Калачев.

О ситуации в Хабаровске, где продолжаются протесты, рассказывает политик Алексей Ворсин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 28 августа в 19:05