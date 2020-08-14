СМИ назвали имя управлявшего активами Пригожина в Африке

Правой рукой бизнесмена Евгения Пригожина в африканских странах оказался казак из-под Петербурга Константин Пикалов. По всей видимости, он управляет операциями российский частных военных компаний на континенте. Он же может быть связующим звеном между российскими ЧВК и российской военной разведкой. Такие утверждения содержатся в совместном расследовании британской исследовательской группой Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского The Insider.

Российские частные военные компании и политтехнологи в последние годы проявляют значительную активность в странах Африки. По оценке издания “Проект”, в 20 африканских странах уже присутствуют связанные с Пригожиным военные, политтехнологи или геологи, ещё 19 стран стояли в планах на будущее. Многими из них, по всей видимости, руководил человек с позывным Мазай, о котором было ничего неизвестно.

Подчинявшиеся ему люди не знали его настоящего имени, а во время редких появлений на публике он всегда был в тёмных очках. Однако журналистом удалось установить, что настоящее имя Мазая — Константин Пикалов.

Пикалов, как утверждается, служил на испытательном полигоне ВМФ в Приозерском районе Ленинградской области. Журналисты называют его полковником в отставке, на флоте этому званию соответсвует звание капитана первого ранга. После отставки Пикалов остался жить в Приозерском районе и основал частное детективное агентство. В 2014 году он, как утверждается, обеспечивал силовую поддержку националистического кандидата на выборах в сербской части Боснии и Герцеговины, мероприятия спонсировалось российским бизнесменом Константином Малофеевым.

Пикалов является владельцем военно-охранной компании “Конвой” с уставным капиталом в 100 миллионов рублей и всего тремя сотрудниками в штате. В Боснию и Герцеговину он летал как участник казачьего ансамбля. Нарушает ли его возможная работа какие-либо законы — расследователи не уточнили. Журналисты не общались с Пикаловым, в тексте не указывается, пытались ли они с ним связаться. Интерес к его персоне в тексте объясняется тем, что структуры российских наёмников в Африке тесно связаны с ГРУ. А значит он может быть связующим звеном между российской военной разведкой и структурами Пригожина.