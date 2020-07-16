За троллей и наемников. Новые санкции против "повара Путина"

Министерство финансов США 15 июля внесло в санкционный список еще трех россиян и пять фирм, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Формальная причина введения санкций – попытка дестабилизации ситуации в Судане, однако автор нескольких расследований о Пригожине и о деятельности связанных с ним компаний говорит в интервью Радио Свобода, что на самом деле о "поваре Путина" могли вновь вспомнить в США именно сейчас из-за Ливии – в частности, из-за участия российских наёмников из "ЧВК Вагнера" в войне между "Ливийской национальной армией" и вооруженными силами признанного ООН ливийского "Правительства национального согласия".

В санкционном списке оказалась российская компания "М Инвест", контролируемая Пригожиным. Эта компания, как считают американские власти, служила прикрытием для действий российского Министерства обороны и отвечала за разработку планов действий экс-президента Судана Омара аль-Башира для подавления протестов, участники которых настаивали на демократических реформах в Судане. О роли "М Инвест" в бизнесе Евгения Пригожина не раз рассказывалось и в расследованиях Радио Свобода, проекта "Сканнер" и телеканала "Настоящее время".

Среди компаний, в отношении которых США вводят ограничения, – суданская Meroe Gold Cо. Ltd, а также четыре фирмы из Китая и Гонконга. По данным Госдепартамента США, именно Meroe Gold Cо. Ltd имеет отношение к "ЧВК Вагнера", предположительно, связанной с Пригожиным и с Главным управлением Генштаба российских вооруженных сил. О том, что наемников "ЧВК Вагнера" готовят при поддержке ГРУ, свидетельствуют результаты сразу нескольких расследований российских журналистов.

Персональные санкции введены против генерального директора "М Инвест" Андрея Манделя и Михаила Потепкина, регионального директора "М Инвест" и Meroe Gold Cо. Ltd в Судане, а также против россиянина Игоря Лавренкова, который, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным.

Отныне активы этих лиц и компаний в США, если таковые имеются, будут заморожены, а американским гражданам будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

Государственный секретарь США Майк Помпео сопроводил введение новых санкций заявлением, которое опубликовано на сайте Госдепартамента США. "Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований – российскую фабрику троллей, которая пыталась вмешаться в выборы в США, а также "ЧВК Вагнера", которая с санкции Министерства обороны России расширяет российское влияние за рубежом. Роль Пригожина в Судане подчеркивает взаимосвязь между военными операциями, которые Россия проводит в целях поддержки и сохранения авторитарных режимов, таких как режим бывшего президента Судана Омара аль-Башира, и эксплуатации природных ресурсов. Сегодняшние действия ограничивают попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки или сорвать демократические реформы в Судане", – подчеркнул Помпео.

Как рассказал Радио Свобода журналист-расследователь Михаил Маглов из проекта "Сканнер", пристально изучавший деятельность Пригожина в Африке, на самом деле новые санкции США могут быть связаны с активизацией России и "ЧВК Вагнера" в Ливии. Об участии "вагнеровцев" не только в сирийской, но и в ливийской гражданской войне не раз писали мировые СМИ. В конце мая Минобороны США заявило о переброске Россией в Ливию боевых самолетов. По словам главы Африканского командования генерала Стивена Таунсенда, Россия долгое время отрицала свою вовлечённость в конфликт в Ливии, однако теперь "перестала её скрывать". Таунсенд подчеркнул, что ни Ливийская национальная армия Хафтара, ни воюющие на её стороне отряды наёмников так называемой "ЧВК Вагнера" не располагают боевыми самолётами четвёртого поколения, которые прибыли в Ливию. "Российские пилоты-наёмники будут летать на поставленных из России самолётах и бомбить ливийцев", – сказал американский генерал.

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– Что известно о компаниях, которые внесены в санкционный список, и в чем видит их вину Госдепартамент США?

– Одна из ключевых компаний, которая фигурирует в новом санкционном списке, – это "М Инвест". Эта компания в том числе курировала деятельность одного из подразделений так называемой "ЧВК Вагнера". Она известна тем, что получила лицензии на разработку месторождений золота в Судане, а Михаил Потепкин даже участвовал во встрече между премьер-министром России, тогда еще Дмитрием Медведевым, и уже бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, который также находится под санкциями США. Эта компания развивала золотодобывающую деятельность в Судане и по сути являлась "опорным пунктом" для дальнейшей деятельности и интересов Евгения Пригожина в Африке. Например, когда мы готовили расследование об этой деятельности, мы в том числе исследовали марш-бросок людей с гуманитарным грузом, но с автоматами в руках, которые следовали из Судана в Центрально-Африканскую Республику и в ее столицу Банги.

– Связана ли компания "М Инвест" с проектами Пригожина не только в Судане, но и в Центрально-Африканской Республике, где применительно к Пригожину называлась другая фирма, Lobaye Invest?

– Да, связана, потому что это две соседние страны и, так или иначе, интересы у Евгения Пригожина есть в обеих этих странах. Также это видно по финансовым документам, которые к нам попали около двух лет назад. Финансовые документы касались ряда компаний, так или иначе связанных с Евгением Пригожиным, деятельность которых была направлена на Африку. Собственно, я думаю, это являлось одной из причин, почему США ввели санкции в отношении людей, которые представляли эти компании и управляли ими.

– Известно ли что-то о компаниях из Судана, Китая и Гонконга, которые внесены в санкционный список?

– Компания из Судана – Meroe Gold – это непосредственное подразделение компании "М Инвест", а ее руководитель Михаил Потепкин – довольно примечательная личность из Санкт-Петербурга. Этот молодой человек говорил, что раньше он занимался в Санкт-Петербурге молодежной политикой. Он был связан с имперскими и националистическими движениями. Насколько я понимаю, он занимался рядом избирательных кампаний в Санкт-Петербурге. Когда мы готовили расследование, то связались с ним, и он сказал, что "устал" от политической деятельности и всегда мечтал добывать золото, приглашал моих коллег приехать в Судан и посмотреть, как он исполняет свою мечту и добывает золото в Судане. Что касается гонконгских компаний, то это группа компаний, которые связаны между собой и принадлежат Игорю Лавренкову. Про этого человека удалось узнать не так много, у него имеется гражданство островного карибского государства Сент-Китс и Невис. Скорее всего, он являлся лишь посредником, предоставляя услуги в виде "прокачки" через свои компании миллионов долларов, которые нужны были Пригожину для осуществления деятельности, в том числе компании "М Инвест".

– Известно ли что-то еще об одном частном лице, которое внесено сейчас в санкционный список, Андрее Манделе? И какое отношение все эти люди, как говорит Госдепартамент, имеют к вмешательству в американские выборы в 2016 году, а не только к добыче золота в Африке?

– Андрей Сергеевич Мандель является директором – неизвестно доподлинно, реальным или номинальным – компании "М Инвест". Евгений Пригожин в своих финансовых схемах очень часто использует номиналов. Единственное, что удалось узнать о Манделе, – в свое время этот молодой человек окончил суворовское училище и пошел, видимо, дальше по некой "военной линии". Мы разговаривали с его бывшими однокурсниками по суворовскому училищу, и они не смогли нам точно сказать, чем он занимается, но были удивлены, когда мы называли компании, которые связаны с этим человеком. Они говорят, что этот человек точно не бизнесмен, и друзья его были опечалены – они рассказывали, что давно его не видели, что он занял у них деньги и не возвращает. Что касается вмешательства в выборы, из всех этих трех людей косвенно с историей вмешательства в выборы в США был связан только господин Потемкин, потому что он был соучредителем компании "АйТи Дебаггер" вместе с Анной Богачевой, которая еще два года назад была включена в санкционные списки в США именно за вмешательство в выборы, эта девушка имела отношение как раз к "фабрике троллей" Пригожина (о том, кто такая Анна Богачева и как она связана с российскими националистами, – читайте в этом расследовании Радио Свобода).

Я думаю, что нынешнее расширение санкций против компаний Пригожина в меньшей степени связано с вмешательством в выборы, а внимание США привлекла именно та его деятельность, которая связана с действиями "ЧВК Вагнера" в Африке. Это не только Судан и ЦАР, но и Ливия, конфликт в которой продолжается, и структуры Евгения Пригожина участвуют в нем непосредственно. В своем заявлении Майк Помпео упоминал в том числе предыдущий пакет санкций, который принимался в отношении Евгения Пригожина, и это касалось частных бортов, которые используются Пригожиным и его людьми и которые летали в Северную Африку. Поэтому я бы, скорее всего, искал причины в том, что сейчас происходит в Ливии.

– Насколько эффективны, на ваш взгляд, такие санкции?

– Что касается эффективности санкций, то тут двоякая ситуация. С одной стороны, санкционная политика США и то, как применяются санкции, позволяет говорить об их эффективности, они применяются практически во всем мире или влекут те или иные последствия. С другой стороны, занимаясь изучением финансовой империи Евгения Пригожина, мы нашли более двух сотен юридических лиц в разных юрисдикциях, и в России, и в Азии, и в европейских странах. Как правило, среди их владельцев и директоров нет ни Пригожина, ни его сотрудников. Он очень умело использует номинальных владельцев и номинальных директоров. Для того чтобы обходить санкции США, он эти компании может регистрировать тысячами хоть каждый день. Это своего рода гонка, в которой правительство США всегда будет отставать, – говорит Михаил Маглов, журналист-расследователь проекта "Сканнер".

Сам Евгений Пригожин пока никак не прокомментировал включение в санкционный список новых компаний и лиц, которые, как считают власти США, связаны с его бизнес-империей. Михаил Потепкин прочитал, но не ответил на сообщение Радио Свобода с просьбой прокомментировать новость о введенных против него санкциях. С Андреем Манделем и Игорем Лавренковым Радио Свобода связаться не удалось. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в четверг, что в Кремле "крайне негативно" относятся "к любым санкциям в отношении российских граждан и в отношении российских юрлиц".

Персональные санкции против Пригожина и еще 18 связанных с ним лиц были введены Минфином США в 2018 году. В сентябре того же года под санкции попали компания Пригожина "Конкорд", "ЧВК Вагнера" и ГРУ.

США пытались воздействовать на Евгения Пригожина и в суде, однако в марте 2020 года Министерство юстиции США отозвало обвинения в отношении двух контролируемых им компаний – "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". Этим компаниям, а также "Агентству интернет-исследований", которое, согласно неофициальным данным, финансируется Пригожиным, в 2018 году в результате расследования специального прокурора Роберта Мюллера были предъявлены обвинения в попытке вмешательства в американский избирательный процесс путем распространения дезинформации в социальных сетях во время избирательной кампании 2016 года. Судебные слушания по этому делу должны были начаться в федеральном суде в Вашингтоне 6 апреля. В ходе подготовки к процессу адвокаты компаний "Конкорд" потребовали от обвинения представить защите конфиденциальные документы. Согласно источнику газеты New York Times, обвинение опасалось, что эти документы могли быть использованы компаниями Пригожина для ведения информационной войны. Вслед за этим уже сам Пригожин потребовал возбудить уголовные дела в отношении экс-президента США Барака Обамы и ряда высокопоставленных американских чиновников за преследование его компании "Конкорд" по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы. Соответствующее обращение Пригожин направил генеральному прокурору США Уильяму Барру.