В Польше предметом оживленной полемики остается судьба трансгендера, ЛГБТ-активистки Марго (официальное имя Михал). На днях в Варшаве прошла акция в ее поддержку. Активистку приговорили к двум месяцам ареста за повреждение фургона и избиение водителя. Машина принадлежала движению "пролайферов", на ней были надписи, связывающие педофилию с гомосексуальностью.

В день вынесения приговора, 7 августа, с полудня и до поздней ночи на улицах Варшавы продолжались акции протеста. Их участники пытались заблокировать полицейскую машину, в которой находилась обвиняемая, в результате произошли столкновения демонстрантов с полицией. Почти 50 человек были задержаны. Часть общественности обвиняет полицию в необоснованной жестокости во время задержаний. МВД Польши провело проверку действий полицейских. Согласно отчету ведомства, те действовали профессионально и адекватно обстоятельствам. Вскоре все задержанные участники протестов были освобождены, но им предъявили обвинения в участии в несанкционированной акции.

В польской прессе акции в поддержку Марго уже сравнивают с американским Стоунволлом. "Стоунволл-инн" – название гей-бара в Нью-Йорке. 28 июня 1969 года полиция провела там рейд, что привело к всплеску протестов и демонстраций в поддержку ЛГБТ-движения. Принято считать, что стычки с полицией и последовавшие за этим акции стали первым в истории проявлением сопротивления гей-сообщества государственной системе преследования сексуальных меньшинств. Это событие стало ключевым для ЛГБТ-движения не только в США, но и во всем мире. И, кажется, Польша дождалась своего Стоунволла.

Польский традиционализм и толерантность ЕС



На следующий день после задержаний комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала освободить ЛГБТ-активистку. Она написала в твиттере, что арест Марго "разжигает ненависть в отношении ЛГБТ" и "посылает очень пугающие сигналы" относительно соблюдения права граждан на свободу выражения мнений и прав сексуальных меньшинств в Польше. Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро ответил Дуне Миятович: "Если бы вас насильно вытащили из машины, избили и проткнули ножом шины вашего автомобиля, вы бы тоже назвали арест такого человека покушением на свободу?" – написал в соцсети глава ведомства. В польском Минюсте заявление европейского комиссара по правам человека назвали "оказанием совершенно недопустимого давления".

Это далеко не первый спор между Варшавой и Брюсселем по поводу прав ЛГБТ. В конце июля Европейская комиссия приостановила выплату средств из фондов Евросоюза для шести польских муниципалитетов, которые приняли резолюцию о "зонах, свободных от идеологии ЛГБТ" и так называемые карты прав семьи. Эти документы не имеют юридической силы, но, по мнению активистов, предоставили гомофобии официальный статус. В частности, на основании этих резолюций депутаты местных органов власти могут препятствовать инициативам, направленным на борьбу с гомофобией и дискриминацией меньшинств. Еврокомиссия отказалась выплачивать деньги, потому что представители ЛГБТ, проживающие в этих местностях, не смогли бы ими воспользоваться.

Однако нынешняя ситуация, по мнению руководителя программы "Демократия и гражданское общество" Института общественных дел Филиппа Паздерского, может привести к гораздо более серьезным последствиям для официальной Варшавы.

Последние события в Польше могут быть использованы другими европейскими государствами против нее самой

– Напомню, что сейчас в Брюсселе продолжаются переговоры по бюджету Европейского союза на 2021–2027 годы. В данной ситуации важно, как будет выглядеть привязка выплаты средств к соблюдению принципа верховенства права. На данный момент Польше не грозит сокращение финансирования из ЕС, но Варшаву могут ожидать другие последствия на европейском уровне. Фото из польской столицы, на которых мы видим, как полиция задерживает протестующих активистов ЛГБТ, могут привести к дальнейшему ухудшению имиджа Польши в Европе, а это, в свою очередь, отобразится на позиции Варшавы в ходе переговоров по бюджету с партнерами из ЕС. Последние события в Польше могут быть использованы другими европейскими государствами против нее самой. Они могут потребовать привязать выплату средств из бюджета к верховенству права или увеличить финансирование общественных или гражданских организаций.

"Огромный откат назад"

На фоне происходящего Польша вновь заявила о намерении выйти из Стамбульской конвенции. Это международное соглашение Совета Европы, направленное против насилия в отношении женщин, в особенности против домашнего насилия.

Совет Европы уже раскритиковал решение Польши. Пресс-секретарь организации Мария Пейчинович-Бурич назвала данный шаг "весьма прискорбным" и "огромным откатом назад" в вопросе защиты женщин. По словам главы Минюста и генпрокурора Збигнева Зёбро, Стамбульская конвенция содержит "вредоносные идеологические положения".

Однако Филипп Паздерский считает, что это политическая игра и в конечном счете Польша все-таки не выйдет из Стамбульской конвенции:

– Это элемент политической игры между партиями, которые входят в состав правящей коалиции. Эта тема поднимается уже не первый раз партией "Солидарная Польша", которую возглавляет Збигнев Зёбро. Мне кажется, что это все-таки вброс, сделанный с целью обозначить позицию этой партии на польской политической сцене. Таким образом они борются за голоса не только избирателей, которые традиционно голосуют за правящую коалицию, но и других поляков, которые придерживаются правых политических взглядов. Ведь уже сейчас известно, что осенью планируются серьезные изменения в правительстве, последуют новые назначения. Мне кажется, что в конечном счете Польша не выйдет из Стамбульской конвенции. Стоит отметить, что страна ратифицировала эту конвенцию в 2015 году – до того, как к власти пришло консервативное правительство. Но за эти 5–6 лет новое правительство ничего не предпринимало в этой сфере.

Дуда дал задний ход

Вопрос прав геев, лесбиянок и трансгендеров поднимался также во время кампании перед президентскими выборами, которые прошли в июле. Глава государства Анджей Дуда, который боролся за переизбрание на второй срок, во время встречи с избирателями приравнял идеологию ЛГБТ к "необольшевизму". Он сравнил уроки полового воспитания в польских школах, которые были введены рядом органов местного самоуправления, с насаждением коммунистической идеологии во времена Польской Народной Республики.

Филипп Паздерский напоминает, что тогда президент вынужден был отказаться от этой риторики, поскольку польское общество либерализуется, и часть избирателей посчитала такие высказывания неприемлемыми:

Наибольшие предрассудки у поляков сложились в отношении беженцев и ЛГБТ

– В польском обществе очень крепко укоренены традиционные консервативные ценности. Наибольшие предрассудки у поляков сложились в отношении двух групп: беженцев, которые ассоциируются с исламским терроризмом, и ЛГБТ. Среди сторонников консервативного правительства уровень недоверия и неприятия сексуальных меньшинств значительно выше. Сторонники оппозиционных партий куда более положительно относятся к этой группе. Постепенно люди становятся все более открытыми в том, что касается мировоззренческих вопросов. Это было очень заметным и во время последних событий, связанных с судом над активисткой, и в ходе кампании перед президентскими выборами. Анджей Дуда использовал лозунги, которые можно расценивать как проявление неприязни в отношении ЛГБТ-сообщества, если не сказать больше. Но ввиду отсутствия ожидаемой реакции штаб Дуды понял, что это не сработает, тем более что во втором туре выборов он боролся за голоса умеренных избирателей. То, что Анджей Дуда прекратил использовать подобные лозунги, свидетельствует о том, что его команда осознала: за последние годы часть польского общества изменилась и стала более открытой и толерантной.