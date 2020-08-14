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Совет Европы готов сотрудничать с Белоруссией в проведении реформ

Мария Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила о сохраняющейся обеспокоенности в связи с событиями В Белоруссии. "Несмотря на то, что Беларусь не входит в число членов Совета Европы, мы имеем опыт сотрудничества в некоторых областях, и Белоруссия является участником ряда наших конвенций", отметила Пейчинович-Бурич. "В связи с этим", я призываю власти Белоруссии обеспечить гарантии свободы собраний и свободы выражения мнений".

Генеральный секретарь Совета Европы призвала белорусские власти не задерживать мирных демонстрантов и избегать неподобающего обращения с протестующими. Правительство Белоруссии должно незамедлительно вступить в диалог с гражданским обществом, считает Генеральный секретарь Совета Европы. По её словам, Совет Европы и его специализированные органы готовы сотрудничать с Белоруссией в проведении необходимых реформ.

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