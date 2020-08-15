Глава ЦИК Белоруссии: обращение Тихановской записано в моём кабинете

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что обращение кандидата в президенты Светланы Тихановской, в котором она по бумажке зачитывает призыв прекратить уличные протесты, было записано в её кабинете в присутствии двух высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

В интервью "Комсомольской правде Беларусь" Ермошина фактически подтвердила рассказы сторонников Тихановской об обстоятельствах записи этого обращения, которое они назвали результатом шантажа и давления. По словам главы ЦИК, оппозиционный кандидат 11 августа пришла к ней подавать жалобу на официальные результаты президентских выборов. "Мы пригласили ёе ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла" - сказала Ермошина.

Адвокат Тихановской отрицал, что находился в кабинете во время беседы кандидата в сотрудниками правоохранительных органов. Он говорит, что всё это время - несколько часов - был в приёмной главы ЦИК.

Через несколько часов после этих событий Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она выпустила другое обращение, в котором объяснила, что "уехала к детям". А видеозапись, на которой она зачитывает просьбу прекратить протесты, была впервые опубликована провластным анонимным телеграм-каналом. Даже в этом обращении нет слов о признании победы Александра Лукашенко.

14 августа Тихановская, сторонники которой утверждают, что именно она получила на выборах 9 августа большинство голосов, выступила с новым обращением - она призвала проводить 15 и 16 августа массовые акции протеста. Также от её имени опубликован призыв создавать Координационный совет для мирного перехода власти.

Накануне были объявлены официальные итоги выборов, согласно которым Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Участники акций протеста, которые проходят в десятках городов Белоруссии, на промышленных предприятиях и в учреждениях, считают эти результаты сфальсифицированными. По словам Ермошиной, официальные жалобы Тихановской на итоги выборов были отклонены. Она дословно сказала: "У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами". События в Минске и других городах она считает попыткой "цветной революции".