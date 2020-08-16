Белорусский посол в Словакии поддержал протестующих на родине

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку участников мирных протестных акций у себя на родине, сообщают СМИ со ссылкой на видеозаявление дипломата.

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", - сказал дипломат. Также, как он заявил, сотни его "соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века". Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, поддержавших протесты.

Массовые выступления с требованием пересмотра итогов президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко, продолжаются в Белоруссии с вечера 9 августа. В первые три дня сотрудники правоохранительных органов жёстко задерживали и избивали активистов. Десятки людей оставили свидетельства об издевательствах, избиениях и пытках. Власти официально подтвердили гибель одного протестующего.

На 16 августа активисты запланировали в Минске и других городах страны крупнейший мирный Марш за свободу. К проведению акций ранее призвала кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская. В белорусской столице участники марша пройдут по проспекту Независимости. В других городах – по центральным улицам и площадям.

Также на воскресенье запланирован митинг Солидарности провластной общественной организации "Белая Русь". Как отмечают организаторы, на этой акции будут люди, "поддерживающие государственный курс". Вместе с тем ряд источников сообщают, что участвовать в митинге заставляют работников бюджетных организаций.

В субботу в Минске тысячи несогласных с официальными результатами выборов собрались на стихийный митинг у здания Белтелерадиокомпании. Они стояли с бело-красно-белыми флагами, а среди лозунгов - "Показывайте людям правду". Изначально компания БТ не показывала акции против фальсификацией на выборах. В знак протеста уволились несколько журналистов. Как отмечает "Интерфакс", в соцсетях появились сообщеняи о том, что сотрудники БТ намерены объявить забастовку.