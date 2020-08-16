Умер Роберт Трамп, младший брат американского президента

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта.

Ему был 71 год. Ранее стало известно о госпитализации тяжелобольного Роберта Трампа в Нью-Йорке. В пятницу, 14 августа, его в больнице навестил Дональд Трамп. Причина смерти до сих пор не называлась. В июне этого года Роберт Трамп провёл в больнице больше недели.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова", - говорится в заявлении президента, которое в субботу распространила пресс-служба Белого дома.

Роберт Трамп начал свою карьеру на Уолл-Стрит, но позднее присоединился в качестве ведущего менеджера к компании The Trump Orhanisation – основной компании Дональда Трампа, которая контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и другие. В последние годы Роберт Трамп оставался одним из наиболее преданных сторонников своего старшего брата. К примеру, этим летом он пытался в судебном порядке не допустить публикации вызвавшей широкий резонанс книги племянницы президента Мэри Трамп под заголовком "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Семья главы государства утверждала, что эта книга нарушает соглашение о неразглашении сведений.