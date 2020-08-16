Тысячи людей по всей Белоруссии выходят на протестные марши

Многотысячные колонны демонстрантов по всей Белоруссии выходят на акции протеста.

Ранее на воскресенье был анонсирован крупнейший общегражданский марш "За Свободу!" - против фальсификаций итогов президентских выборов.

По информации агентства Tut.By, в Минске крупная колонна демонстрантов идёт по проспекту Независимости – в сторону центра. Люди несут два огромных бело-красно-белых флага и скандируют: "Жыве Беларусь!" и "Уходи!".

В Бресте люди начали собираться на площади Ленина. Сегодня она не оцеплена, заграждения лишь у городских и областных исполкомов, а также у администрации Ленинского района. За ограждениями стоят сотрудники милиции. Проходящие мимо люди скандируют "Трибунал!".

В Бобруйске на центральную площадь также вынесли огромный бело-красно-белый флаг – один из исторических национальных символов страны.

В Гродно, по информации Белорусской службы Радио Свобода, около 10 тысяч человек прошли маршем от Советской площади в центре города к площади Ленина. Во главе колонны католические и православные священники, представитель спецназа в пятнистом берете, десантники, пограничники, рабочие многих гродненских предприятий, врачи. Много бело-красно-белых флагов. Именно с ними на массовые акции во многих городах Белоруссии уже неделю выходят сторонники оппозиции.

Одновременно в Минске 16 августа проходит многотысячный провластный митинг, перед участниками которого выступил президент Александр Лукашенко. Среди прочего, он заявил, что после смены власти "восстановить страну будет невозможно". Белорусская служба Радио свобода ведёт в воскресенье трансляцию с места событий. СМИ сообщали о принуждении сотрудников бюджетных организаций участвовать в этой проправительственной акции на площади Независимости и подвозе на неё людей специальными поездами и автобусами в Минск.