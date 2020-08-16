В Минске проходит крупный проправительственный митинг

На площади Независимости в Минске в воскресенье проходит проправительственный митинг. На нём сотни людей.

Как передаёт Белорусская служба Радио Свобода, на площади играет музыка. Собравшиеся скандируют "За батьку!", "За Беларусь!". В руках у них белорусские государственные флаги, кто-то также держит флаги России. Место проведения акции за действующего президента Александра Лукашенко оцеплено милицией.

Несколько СМИ в эти выходные сообщили, что на провластный митинг в Минске принуждали приехать сотрудников бюджетных организаций. Читатели Радио Свобода передавали, что людей везут, в частности, из Бреста и Ивацевичей специальным поездом. Также в редакцию прислали видео автобусов, предположительно, с участниками митинга за Лукашенко, из Гомеля и Мозыря. Агентство Tut.By отмечало, что начало митинга задержали, потому что организаторы не успели привезти всех людей, и автобусы продолжали прибывать из разных регионов.

Более десятка автобусов с региональными номерами припаркованы по улице Свердлова, недалеко от стадиона "Динамо". Люди с красно--зелеными флагами идут и скандируют "Беларусь не отдадим!"

Чуть позднее в Минске и других городах Белоруссии должен начаться крупный общегражданский мирный марш "За свободу!". Его участники выступает против официальных итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Лукашенко. В Минске на эту акцию люди уже начали собираться. В частности, колонну с белорусскими бело-красно-белыми флагами заметили на проспекте Дзержинского.

К мирным выступлениям сограждан ранее призвала кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская.

Массовые протесты против фальсификаций на выборах продолжаются в Белоруссии уже неделю. За это время были задержаны почти 6 тысяч человек, сотни людей пострадали. Официально подтверждена гибель одного демонстранта. В первые дни сотрудники милиции и ОМОН жестко разгоняли протесты. Десятки людей оставили свидетельства об издевательствах и пытках.

Видные общественные деятели и известные белорусы выступают с осуждением полицейского насилия. Так, глава Римско-католической церкви в Белоруссии митрополит Тадеуш Кондрусевич призвал власти начать диалог с обществом, освободить всех задержанных и политзаключённых.

Протесты поддержали работники десятков крупных предприятий в Белоруссии. Они устраивают митинги, краткосрочные забастовки или присоединяются к уличным акциям против милицейского насилия и фальсификации итогов голосования.