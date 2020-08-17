За ввоз в Россию санкционных продуктов нужна ответственность для перевозчиков и водителей — вплоть до конфискации транспорта, заявил в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, нарушители режима продовольственного эмбарго "стали действовать более изощренно": доказать, что продукция — санкционная, властям сложно.

Именно поэтому, по его словам, необходимо ужесточить наказание. Россельхознадзор направил в правительство предложения, которые должны "в корне поменять ситуацию" с санкционными продуктами. "Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары, — сказал Данкверт. — Если в первые годы мы находили этикетки на упаковках и могли доказать, что эта продукция относится к запрещенной, то сегодня найти какие-либо следы сложно. Пришло понимание, что мы делаем серьезные досмотры и недобросовестные предприниматели стараются выдавать эту продукцию как выращенную или изготовленную в странах, в отношении которых запрет не действует".

Водителям транспорта, в котором едет продукция без документов, можно активнее запрещать въезд в Россию, считает глава Россельхознадзора: "Когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель — польский гражданин. Я в свое время писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно!". По его мнению, в соседних государствах, в частности, Белоруссии и Казахстане, было бы правильным создать единые информационные системы, с помощью которые можно будет "отслеживать такие случаи и пресекать их, чтобы эти нарушители не приезжали к нам".