16 августа некоторые СМИ сообщили о смерти Айсултана Назарбаева, внука бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. 29-летний Айсултан умер в Лондоне, предположительно от остановки сердца. Русская служба Радио Свобода публикует материал Казахской службы РС, оригинал можно почитать здесь.

Смерть подтвердила мать Айсултана, бывший спикер парламента Казахстана. В заявлении, размещенном 16 августа на странице Фонда Нурсултана Назарбаева в фейсбуке, который возглавляет Дарига Назарбаева, говорится: "Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате".

Это первый комментарий Дариги Назарбаевой о сыне, который в последнее время не раз оказывался в центре скандалов.

В октябре 2019 года британский суд приговорил Айсултана Назарбаева к условному наказанию за нападение на полицейского, обязав пройти лечение от наркозависимости в лондонской клинике. В феврале внук экс-президента Казахстана объявил, что запрашивает убежище в Великобритании.

В последние месяцы Айсултан Назарбаев попадал в заголовки новостей из-за критики в адрес казахстанских властей и членов его влиятельной семьи. На его странице в фейсбуке появлялись посты, в которых говорилось о коррупции, отмывании денег через подставные компании. Были утверждения, что бенефициарами этих теневых схем являются Назарбаевы и их окружение. Айсултан также заявлял, что его жизни грозит опасность и исходит она от его матери. Некоторые публикации Айсултана Назарбаева изобиловали странностями: он, в частности, говорил о некой магии и колдунах.

Семья Назарбаевых на такие тирады не реагировала, а Дарига Назарбаева несколько раз оставляла без ответа просьбы журналистов Азаттыка о комментариях. В феврале этого года Даурен Абаев, тогда министр информации и общественного развития, заявил, что "не этично обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости". Абаев сказал также, что посты Айсултана написаны под манипуляциями определенных людей, имена которых министр не назвал. Вместе с тем Абаев заявил, что ситуация с Айсултаном – "в первую очередь трагедия его матери".

Но сама Дарига Назарбаева и ее близкие всё это время избегали говорить об Айсултане. В мае Дарига Назарбаева лишилась поста спикера, после того как преемник Нурсултана Назарбаева на посту президента Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении ее депутатских полномочий. Нового назначения она не получила, причины решения не объяснялись. Одним из факторов, способствовавших уходу Назарбаевой из сената, эксперты называли поведение ее сына.

Обстоятельства смерти Айсултана Назарбаева неизвестны. По данным казахстанских СМИ, произошла остановка сердца.

Британская газета Telegraph написала, что Айсултан, по ее информации, еще до введения локдауна в связи с коронавирусом в Великобритании выехал в Казахстан, но десять дней назад вернулся в Лондон.

В казахском секторе социальных сетей сразу после опубликования сообщений о смерти внука экс-президента Казахстана появилось множество реакций со словами соболезнования.

Казыбек Иса: Да, молодой... Пылкий... Напористый... Неистовый. Не вписался в круг, очерченный самой влиятельной семьей. Ему было тесно в построенной этой семьей крепости.

Макан Маканыч: Всегда было не по себе от его криков в пустоту и неприкаянности. Қасқа бала кетті ақыры (Несчастный ребенок всё же ушел. — ​РС).

Анита Гурман: Мне безумно жаль пацана, богатая семья, кстати богатая за счет народа, но вот как говорится богатые тоже плачут, все пишут соболезнования маме, а мать ли она? Мне её жаль чисто по человеческим мотивам, но не как женщину, назвать особенных детей уродами, нормальная женщина и мать априори просто не может, не понимаю её, Иманды болсын Айсултан, надеюсь там, ты будешь счастлив......



Madina Nigmadilova: Полгода или даже больше человек на весь мир можно сказать кричал о том, что он в опасности; но никто не смог ему помочь, да и как?.. Иманды болсын...

Алма Муса: Отмучился, бедный парень. Или отмучили. Не жилец был, не в той семье родился, не с тем характером, не с тем сердцем.

Совершают плохие поступки одни, а расплачиваются за них их дети и внуки.



Айсултан Назарбаев учился в престижной Королевской военной академии в Сандхерсте, после ее окончания был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. Казалось, впереди его ждет блестящая карьера.

Наталья Садыкова: Путь Айсултана - это путь разрушения. Так часто бывает в известных семьях. У этого парня было все, о чем только можно мечтать, для блестящего будущего. Айсултан сначала окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, потом играл в юношеской команде "Портсмута", удачно женился на девочке из семьи олигарха Боранбаева. Это то, что было видно простым людям до того, как Айсултан Назарбаев завел страницу в фейсбуке. Здесь, в этой социальной сети мы узнали все остальное. О том, что Айсултан - наркоман, что он сын своего деда, а не внук, что его мать занимается черной магией и прочий треш. Айсултан Назарбаев нанес колоссальный урон по репутации семьи казахстанского диктатора. И ушел, не дожив до тридцати лет. К сожалению, так и оставшись заложником своей громкой фамилии.

Айсултан Назарбаев – второй сын Назарбаевой и ее покойного бывшего мужа Рахата Алиева, критика Нурсултана Назарбаева, который умер в 2015 году в австрийской тюрьме. По официальной версии, Рахат Алиев совершил суицид, но адвокаты его второй жены заявили, что смерть была насильственной.

Многие вспомнили, что Айсултан Назарбаев писал в предыдущие месяцы, что его хотят устранить.

Шолпан Есмухамбетова: Айсултан говорил, что его убьют, как и отца, который его воспитал - Рахата Алиева. Сбылось? Единственный Назарбаев, которого жаль. Так и ушёл недолюбленным и непонятым. Покойся с миром.

Igor Vinyavskiy: Я был уверен, что когда-нибудь кто-то из сыновей Рахата Алиева отомстит за убийство отца. И больше считал, что это сделает Айсултан. Когда Айсултана понесло в соцсетях - он начал говорить, что Нурсултан Назарбаев, который его дед, на самом деле его отец, а Дарига мать - стало понятно, что парень от какого-то отчаяния начал либо идти ва-банк, либо съезжать с катушек. При этом он подчеркивал, что Рахат для него остается отцом и он хотел бы разобраться в его гибели. Теперь не разберется.

Бота Джардемали: В начале этого года Айсултан публично рассказал, что его мать Дарига хочет его убить. Айсултан рассказал, что Дарига родила его от Нурсултана Назарбаева. Казахстан содрогнулся от брезгливости... Айсултан также рассказал о коррупционной сделке по газу Тимура Кулибаева с людьми Путина, с помощью которой Кулибаев ежегодно ворует $700 млн. Конечно же это не сердечный приступ и не передоз. Это убийство. Так Назарбаевы наказали Айсултана за его откровения и заставили Айсултан замолкнуть навеки...

Raushan Naiza: Жаль, не все успел рассказать...



На смерть Айсултана отреагировали зарубежные правозащитники и журналисты, которые следят за ситуацией в Казахстане.

Сотрудник Норвежского Хельсинкского комитета Ивар Дале написал в Twitter'е о "трагическом конце трагической жизни".

Корреспондент AFP в Центральной Азии Крис Риклтон пишет, что со смертью Айсултана общественность потеряла "маленькое, но туманное окошко", через которое смотрела на "подковерную борьбу" в Казахстане.

Оригинал материала – на сайте Казахской службы РС.