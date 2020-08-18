В Туркмении остановлен чемпионат страны по футболу

В Туркмении перед третьим туром приостановлен розыгрыш чемпионата страны по футболу, матчи молодёжных команд и кубковые игры, сообщается на сайте национальной футбольной федерации. Причины такого решения не сообщаются.

Туркменская служба Радио Свобода — Радио Азатлык связывает остановку с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Официально Туркмения остаётся последней страной-членом ООН, в которой не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. Однако власти предпринимают жёсткие меры карантина, как будто болезнь внутри страны всё-таки существует.

В стране, где несколько месяцев назад штрафовали за ношение масок, теперь штрафуют на крупные суммы за появление без масок, — передаёт корреспондент Азатлыка. От граждан требуют соблюдать социальную дистанцию, были приостановлены пассажирское железнодорожное сообщение. Самолёты распыляют с воздуха дезинфицирующую жидкость.

Несколькими месяцами ранее, когда в других странах мира, в том числе в соседних с Туркменией странах полностью отменили массовые спортивные состязания, футбольное первенство не останавливалось, — напоминает Азатлык. Власти при этом связывают требование носить маски и соблюдать дистанцию с “повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц”.