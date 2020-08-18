Судьба Лукашенко подаст пример путинской России?

"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет!"- сказал Александр Лукашенко на встрече с рабочими в Минске. В удержании власти диктатор попытался заручиться поддержкой отобранного пролетариата на заводе тягачей, но был освистан. Волна забастовок поднимается. Лукашенко тянет время, заговорил о конституционной реформе, пытается расколоть своих противников. Противники говорят о пропавших без вести в тюрьмах десятках людей. В это время Светлана Тихановская создает Координационный совета для обеспечения передачи власти".

Как развивается протест в Беларуси, чего ждать от расширения забастовки? Могут ли стачки дестабилизировать огосударствленную экономику Беларуси? Власти пугают народ сокращениями рабочих и приватизацией. Какие реформы нужны нерыночному сектору в Беларуси?

Какую помощь может оказать Лукашенко Путин? Выгодно ли Кремлю поддерживать на плаву потерявшего харизму неуправляемого диктатора? Или вопрос о спасении любого диктатора сегодня принципиален для Владимира Путина? Какой эффект произведут забастовки в Беларуси на общество в России?

Обсуждаем с членом Политсовета Объединенной гражданской партии Беларуси Александром Добровольским и Владимиром Миловым, политиком из команды Алексея Навального. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 18 августа в 19:05