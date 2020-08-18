Протестующие против вырубки леса на Куштау объявили голодовку 

Задержанные в Башкирии активисты, которые участвовали в акциях против вырубки леса на горе Куштау, объявили голодовку в изоляторе временного содержания, сообщает "Новая газета".

Сколько именно человек объявили голодовку - не уточняется. Известно, что в ходе протестных акций на Куштау были задержаны около 80 человек. Большинство из них были приговорены к административным арестам по статье "неповиновение законному требованию сотрудников полиции".

Куштау – известняковая гора на юге Башкортостана, оставшаяся от рифов древних морей. На её территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесённых в Красные книги России и Башкирии. В июле местные экоактивисты сообщили о подготовке к вырубке леса на Куштау для добычи известняка, который использует для производства своей продукции Башкирская содовая компания. С того времени тысячи местных жителей выходят на акции протеста против вырубки.

В субботу на Куштау произошли столкновения между активистами и сотрудниками ЧОП, на стороне которых, как утверждается, были сотрудники полиции, а также "спортсмены и байкеры". Обе стороны заявили о пострадавших.

В воскресенье глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что приостанавливает разработку горы до момента, когда будет найден компромисс. Вместе с тем он пообещал, что столкновение протестующих с полицейскими, двое из которых якобы попали в больницу, станут "предметом серьёзного уголовного разбирательства".