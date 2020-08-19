Тихановская призвала Европу не признавать результаты выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому совету, в котором призвала страны ЕС не признавать результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов. Видео на английском языке опубликовано на ютьюб-канале "Страна для жизни".

По словам Тихановской, выборы 9 августа не были ни справедливыми, ни прозрачными, их результаты были сфальсифицированы, а люди, которые вышли на улицы белорусских городов, чтобы защитить свой выбор, подверглись жестоким избиениям, были брошены в тюрьмы и подвергнуты пыткам режимом, отчаянно цепляющимся за власть". "Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни", - напомнила она. "Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признавать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах народа и всего мира», — говорит Тихановская в обращении.

Она также сообщила, что инициировала создание Координационного совета для мирной передачи власти в стране, который объявит новые демократические выборы в стране с участием международных наблюдателей.

"Я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Белоруссии и выбор белорусского народа", - подчеркнула Тихановская в своем видеообращении к Евросовету.

Сегодня Европейский совет проведет внеочередной видеосаммит по ситуации в Белоруссии.

О непризнании итогов белорусских выборов уже заявляли Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Литва, Эстония, а также главы МИД 27 стран Европейского союза.