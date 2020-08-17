Великобритания не намерена признавать итоги белорусских выборов

Власти Великобритании назвали результаты выборов президента Белоруссии сфальсифицированными и подчеркнули, что не намерены их признавать.
С заявлением 17 августа выступил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Он осудил, как сказал министр, "ужасающее подавление" беспрецедентных протестов в Белоруссии и не исключил, что в отношении ответственных за разгон акций лиц могут быть введены санкции. Рааб призвал к независимому международному расследованию событий.
"Мир с ужасом наблюдает за насилием, которое белорусские власти развязали в отношении мирных демонстрантов после нечестных выборов. Великобритания не признаёт их итогов", - сказал Рааб, подчеркнув, что к международному расследованию необходимо подключить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Заявление Лондона прозвучало на следующий день после массовых протестов по всей Белоруссии в предыдущие два дня. К этим мирным выступлениям призывала кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская. Гражданскую акцию в Минске, прошедшую 16 августа при участии десятков тысяч людей, некоторые называют самым крупным протестом в истории современной Белоруссии.
Акции против официальных итогов выборов, согласно которым на пост президента был переизбран Александр Лукашенко, продолжаются в Белоруссии уже вторую неделю. В первые дни милиция жёстко разгоняла их участников. Были задержаны около 6700 человек, сотни – ранены, официально подтверждена гибель одного демонстранта.
На многих государственных предприятиях, в СМИ проходят протестные митинги и забастовки.
Лукашенко при этом заявляет, что новых выборов в стране не будет. "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других не будет", - сказал президент в понедельник, посещая Минский завод колесных тягачей.
В минувшие выходные Александр Лукашенко, по информации Кремля, общался по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. С российской стороны, как сообщили в Москве, была подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.
Вице-канцлер Германии Олаф Шульц в интервью изданию Bild высказался против возможного военного вмешательства в ситуацию России. Такое развитие событий, по словам Шульца, абсолютно неприемлемо и нарушает все правила, которые "мы сами установили в рамках международного права". Министр назвал Александра Лукашенко "диктатором", который лишился поддержки народа.
Польша заявила 17 августа, что мониторит ситуацию на участке границы с Белоруссией, тогда как белорусская армия планирует провести на этой неделе военные учения в Гродненской области, граничащей с Польшей, а также Литвой.
На прошлой неделе после внеочередного заседания глав МИД стран-членов ЕС было объявлено, что Европейский Союз намерен ввести санкции против высокопоставленных лиц белорусского государства, которые отдавали приказы на жестокое подавление массовых протестов.
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